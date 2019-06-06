Матвиенко: РФ предложит признать победу над нацизмом наследием человечества

Российские парламентарии уже предложили зарубежным коллегам признать победу во Второй мировой войне всемирным наследием человечества и планируют обратиться с этой инициативой в ООН, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе встречи с генсеком всемирной организации Антониу Гутеррешем в Санкт-Петербурге.

"Мы уже обратились к нашим коллегам-парламентариям и планируем обратиться в ООН с инициативой о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества", - цитирует главу Совфеда РИА Новости. Кроме того, Россия считает, что памятники борцам с нацизмом во всех странах должны стать всемирным мемориалом Второй мировой войны.

Инструментом реализации этой идеи может стать создание международного реестра памятников борцам с нацизмом, отметила Валентина Матвиенко. "Таким образом, мы защитим их и не позволим осуществляться впредь актам вандализма и уничтожения нашей общей памяти", - сказала она.

Накануне обе эти инициативы нашли выражение в Ливадийском послании мира, принятом на пленарном заседании V Международного гуманитарного Ливадийского форума, в котором приняли участие представители 56 государств. Они призвали включить в проект резолюции 74-й сессии Генассамблеи ООН

"Борьба с героизацией нацизма…" предложение о признании победы над нацизмом во Второй мировой войне всемирным наследием человечества, а памятники борцам с нацизмом во всех странах - всемирным мемориалом человечества.