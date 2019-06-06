Путин назвал условие отмены рестрикций к Западу

На встрече с руководством информагентств в Стрельне президент объявил, при каких условиях Москва готова отказаться от рестрикций к Евросоюзу: сначала ЕС должен сделать шаги навстречу и изменить свое отношение.

"Если будет меняться, мы ответим тут же со своей стороны и, разумеется, будем встречно отменять всякие рестрикции ответного характера в сфере экономики, которые были введены в ответ на санкции со стороны Евросоюза", - подчеркнул Владимир Путин. "У нас много совпадающих интересов, давайте это все будем делать вместе. Мы готовы к этому", - заверил он.

"Это миф, что Россия хочет, чтобы Европа была слабой. Зачем это нам нужно? Самый большой торгово-экономический партнер для нас Евросоюз, - также напомнил глава государства. - Зачем нам нужно, чтобы там что-то тряслось и дрожало? Это просто нелепо. Нет, ищут опять след России какой-то".