Путин рассказал об опасности прихода Гуайдо к власти

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством международных информагентств в Санкт-Петербурге заявил, чем чреват приход к власти по модели Хуана Гуайдо.

Российский лидер охарактеризовал Гуайдо: "симпатичный человек, я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно". "Но если мы в практику введем такой способ прихода к власти - человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед господом объявил себя главой государства - это нормально ли? Нет! Тогда это хаос будет во всем мире", - предостерег он.

"Давайте в Штатах будем таким образом выбирать президента, в Великобритании премьер-министра будем так избирать, во Франции президента так изберем. И что это будет-то? - продолжил российский лидер. - Мне так и хочется спросить тех, кто это поддерживает: "Вы с ума сошли? Вы понимаете, к чему это приведет?".