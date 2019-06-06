Путин рассказал об опасности прихода Гуайдо к власти

Президент России Владимир Путин на встрече с руководством международных информагентств в Санкт-Петербурге заявил, чем чреват приход к власти по модели Хуана Гуайдо.
Российский лидер охарактеризовал Гуайдо: "симпатичный человек, я к нему нормально отношусь, нейтрально абсолютно". "Но если мы в практику введем такой способ прихода к власти - человек вышел на площадь, обратил свои глаза к небесам и перед господом объявил себя главой государства - это нормально ли? Нет! Тогда это хаос будет во всем мире", - предостерег он.
"Давайте в Штатах будем таким образом выбирать президента, в Великобритании премьер-министра будем так избирать, во Франции президента так изберем. И что это будет-то? - продолжил российский лидер. - Мне так и хочется спросить тех, кто это поддерживает: "Вы с ума сошли? Вы понимаете, к чему это приведет?".
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