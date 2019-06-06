У России нет планов вступать в ОПЕК - президент

Россия не собирается вступать в ОПЕК, но продолжит сотрудничество с этой организацией и будет принимать консолидированные решения. Об этом президент Владимир Путин заявил в Санкт-Петербурге на встрече с руководством международных информагентств.

"Отношения с ОПЕК мы и дальше будем продолжать, - подчеркнул глава государства. - Мы не собираемся вступать в ОПЕК, но сложился определенный механизм сотрудничества, и решения будут консолидированные".

"Есть расхождения - разное понимание справедливой цены, - также заметил Владимир Путин. - Им хочется, чтобы цена держалась повыше, у нас нет такой необходимости". Российская перерабатывающая промышленность сама не заинтересована в высоких ценах на нефть, заверил он.