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06.06.2019 17:25
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Калининградом загорелось здание бывшего театра Королевы Луизы

Текст: Ульяна Вылегжанина (Калининградская область)

Спасатели эвакуировали 50 человек из-за пожара в здании бывшего театра Королевы Луизы, которое является памятником архитектуры местного значения. Речь идет о жителях близлежащих домов. Их жизням ничего не угрожает.

Объект культурного наследия, где в довоенные годы размещался театр, а в послевоенные - колледж культуры и искусства, в последние годы не эксплуатируется. Там загорелся строительный мусор и деревянные перекрытия между вторым и третьим этажами.

Фото: Валентин Егоршин/ТАСС
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Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях сегодня, 6 июня, в 11.40 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Из-за жаркой и ветреной погоды огонь стремительно распространился по зданию. Площадь возгорания превысила 300 квадратных метров.

Из близлежащих домов в целях безопасности эвакуировали 50 человек. Но сейчас, как отмечают спасатели, угроза распространения огня на соседние здания отсутствует. Пострадавших нет.

Открытое возгорание локализовали в 15.12. На месте происшествия работали 54 человека и 17 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область
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