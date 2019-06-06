Под Калининградом загорелось здание бывшего театра Королевы Луизы

Спасатели эвакуировали 50 человек из-за пожара в здании бывшего театра Королевы Луизы, которое является памятником архитектуры местного значения. Речь идет о жителях близлежащих домов. Их жизням ничего не угрожает.

Объект культурного наследия, где в довоенные годы размещался театр, а в послевоенные - колледж культуры и искусства, в последние годы не эксплуатируется. Там загорелся строительный мусор и деревянные перекрытия между вторым и третьим этажами.

Сообщение о ЧП поступило в Центр управления в кризисных ситуациях сегодня, 6 июня, в 11.40 по местному времени, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону. Из-за жаркой и ветреной погоды огонь стремительно распространился по зданию. Площадь возгорания превысила 300 квадратных метров.

Из близлежащих домов в целях безопасности эвакуировали 50 человек. Но сейчас, как отмечают спасатели, угроза распространения огня на соседние здания отсутствует. Пострадавших нет.

Открытое возгорание локализовали в 15.12. На месте происшествия работали 54 человека и 17 единиц техники. Ликвидация пожара продолжается.