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Опубликованы экспертные заключения по итогам ПМЭФ-2018 06.11.2018
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Власть
06.06.2019 14:10
Текст: Кира Латухина (Санкт-Петербург)

В Кремле заявили о контроле над стратегическими отраслями

Госконтроль в стратегических сферах экономики обеспечен, заверили в Кремле.

Кудрин: В ближайшие годы рост экономики не превысит двух процентов

Комментируя слова главы "Роснефти" Игоря Сечина на ПМЭФ о контроле Вашингтона при помощи санкций в ряде отраслей промышленности России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил не втягиваться в дискуссии с представителями бизнеса, которые в дни ПМЭФ делают много заявлений по актуальным темам.

"Было бы неправильно дискутировать по каждому из этих заявлений, - сказал журналистам Песков. - Можно только сказать, что в России есть четкое законодательство, нормы и правила, которые обеспечивают необходимый контроль государства в стратегических областях экономики".

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