В Кремле заявили о контроле над стратегическими отраслями

Госконтроль в стратегических сферах экономики обеспечен, заверили в Кремле.

Комментируя слова главы "Роснефти" Игоря Сечина на ПМЭФ о контроле Вашингтона при помощи санкций в ряде отраслей промышленности России, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предложил не втягиваться в дискуссии с представителями бизнеса, которые в дни ПМЭФ делают много заявлений по актуальным темам.

"Было бы неправильно дискутировать по каждому из этих заявлений, - сказал журналистам Песков. - Можно только сказать, что в России есть четкое законодательство, нормы и правила, которые обеспечивают необходимый контроль государства в стратегических областях экономики".