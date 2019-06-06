Глава Адыгеи рассказал о важности межрегиональных форумов для РА

В ходе XXXIII заседания Совета глав субъектов РФ при МИД России, которое прошло под председательством главы ведомства Сергея Лаврова, глава Адыгеи поделился опытом участия республики в форумах различного уровня. Мурат Кумпилов проинформировал участников мероприятия о результативности и высоком потенциале такой деятельности.

"Мы хорошо понимаем важность участия в различных отраслевых мероприятиях межрегионального и всероссийского уровня для экономики и социальной сферы республики. Видим, какую отдачу это имеет не только на уровне региона, но и всей страны. Поэтому развитие данного направления является одним из ключевых звеньев нашей работы по привлечению инвестиций, продвижению экономического, туристического потенциала региона, его интеграции в общее деловое и культурное пространство России и мира", - отметил Мурат Кумпилов.

В числе примеров глава Адыгеи назвал недавний визит делегации республики в Турцию. Большую поддержку в его организации оказало посольство России в Турции, Генеральное консульство России в Стамбуле, Торговое представительство России в Турции. Визит прошел на высоком уровне. Так, спикер Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп провел для делегации из Адыгеи торжественный прием, в рамках которого передал от президента Турции Реджепа Эрдогана приветствие с пожеланиями успешной работы. Также состоялись встречи с мэром Анкары, заместителем губернатора Стамбула и губернатором провинции Дюздже.

В программу бизнес-миссии вошли официальные встречи с руководителями структур Министерства иностранных дел Российской Федерации на территории Турецкой Республики, представителями органов власти и бизнес-сообщества Турции, а также адыгской диаспорой, активно участвующей в деловой и политической жизни этой страны.

"Визит заложил хорошую основу для дальнейшего сотрудничества, став еще одним важным шагом в укреплении всесторонних связей России и Турции", - отметил Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи подчеркнул, что республиканские власти регулярно организуют деловые встречи с иностранными делегациями, благодаря чему расширяются торгово-экономические, культурные и образовательные связи.

Так, в апреле 2018 года Адыгея приняла большую делегацию предпринимателей из Италии во главе с послом Итальянской Республики в Российской Федерации Паскуале Терраччиано. С начала этого года состоялись встречи с чрезвычайным и полномочным послом Иорданского Хашимитского Королевства в России Амджадом Адайле; чрезвычайным и полномочным послом Туркменистана в России Батыром Ниязлиевым.

Для привлечения инвестиций республика старается максимально использовать возможности и поддержку, предоставляемые федеральным центром. Так, традиционными для республики стали площадки Российского инвестиционного форума в Сочи и Петербургского международного экономического форума, другие деловые проекты. В этом году Адыгея приняла участие в юбилейном, V Ялтинском международном экономическом форуме.

Также в 2017 году в Майкопе прошел Международный инвестиционный форум Investin Adygea, который собрал свыше 750 участников. Среди них - представители бизнес-сообщества Адыгеи и ряда российских регионов; деловых кругов Турции, Китая, Малайзии, Иордании, Германии, Сербии, Швейцарии и Казахстана.

"Каждый деловой визит или встреча не проходят для нас без пользы. Предварительные, устные договоренности мы стараемся в дальнейшем преобразовывать в реальные проекты. И, конечно, во многом опираемся на помощь и поддержку федерального центра", - подчеркнул Мурат Кумпилов.

Результаты участия региона в межрегиональных форумах, конференциях, деловых встречах глава Адыгеи проиллюстрировал конкретными показателями. По итогам прошлого года республика заняла первое место среди субъектов Российской Федерации по темпу роста инвестиций (142,5 %).