Глава Адыгеи участвовал в заседании Совета глав субъектов при МИД РФ

Новости

В Дагестане за махинации задержан глава комитета по лесному хозяйству 13:58
"Чернобыль" стал самым рейтинговым сериалом в истории телевидения 13:52
Сергей Шнуров спел в "нулевой" день ПМЭФ 13:52
Врачи назвали пять напитков, про которые стоит забыть навсегда 13:51
В Кремле объяснили отставку Сергея Морозова 13:50
Ближайшие выходные станут самым жарким с начала года 13:50
Под полом церкви найден таинственный 1000-летний саркофаг 13:45
В Кузбассе мать троих детей осудили за их гибель при пожаре 13:40
Кубанские врачи удалили мужчине опухоль на шее через рот 13:38
В Югре в квартире замглавы города нашли бордель 13:34
Главы правительств России и Китая встретятся в сентябре в Петербурге 13:33
Психолог объяснила, как заинтересовать ребенка чтением 13:32
Арабский портовый оператор примет участие в развитии СевМорПути 13:27
Путин не будет проводить отдельную встречу с вице-президентом Венесуэлы на ПМЭФ 13:22
В Екатеринбурге начал работу Уральский культурный форум 13:20
Бойцы Западного военного округа получили квадрокоптеры 13:19
На Украине сделали возможным импичмент президента 13:03
Жатайская судоверфь обеспечит судами Северный морской путь 13:02
Делегация Беларуси участвует в работе ПМЭФ 13:00
Главбуха посольства РФ в Израиле обвинили в хищении 49 млн рублей 13:00
Умер русско-американский актер Александр Кузнецов 12:55
На границе Крыма поймали украинца с 35 кг косметики "для друзей" 12:50
Центр Петербурга с пригородами свяжут скоростные электрички 12:48
Кудрин высказался за независимость Росстата 12:44
Адвокат рассказал о завещании Бари Алибасова 12:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 12:25
Проект: В регионах

Глава Адыгеи участвовал в заседании Совета глав субъектов при МИД РФ

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова состоялось XXXIII заседание Совета глав субъектов Российской Федерации при МИД России. Участие в нем принял глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Фото: Пресс-служба главы РА Фото: Пресс-служба главы РА
Фото: Пресс-служба главы РА

Была обсуждена тематика межрегиональных форумов и вклад субъектов Федерации в результативность их проведения.

Фото: Пресс-служба главы РА
В Москве прошла встреча спикера Совета Федерации и главы Адыгеи

Открывая разговор, Сергей Лавров сообщил о реализации рекомендаций по развитию международного туризма, принятых на прошлом заседаний Совета глав субъектов РФ.

Глава МИД отметил востребованность участия субъектов в международных туристических выставках, взаимодействия с Национальным календарем событий, Национальным туристическим порталом RussiaTravel, а также организации новых направлений с упором на въездной туризм.

Среди лучших региональных практик Сергей Лавров назвал проведение фестиваля Адыгейского сыра - масштабного событийного мероприятия в Адыгее. В этом году он будет юбилейным и пройдет уже в десятый раз.

Большое внимание уделяется и мероприятиям исторической направленности. Здесь Сергей Лавров также привел в пример Адыгею, где реализуется проект "Партизанские тропы".

Министр иностранных дел указал на важность продолжения этой работы для социально-экономического развития регионов и продвижения объективной информации о стране.

"Уверен, что продолжится работа на этих направлениях. Эта работа получила существенный импульс после того, как наши рекомендации были поддержаны президентом Владимиром Путиным, правительством РФ. Продолжение этой работы весьма важно. Будем оказывать регионам необходимую поддержку", - отметил глава МИД РФ.

Поступательному развитию субъектов страны, по словам Сергея Лаврова, способствует и   расширение делового, культурного, гуманитарного сотрудничества с зарубежными партнерами.

Переходя к теме текущего заседания, министр подчеркнул значимость межрегионального сотрудничества и призвал руководителей субъектов страны расширять географию взаимодействия с другими государствами.

"Важно, продолжая уделять внимание партнерам на постсоветском пространстве, расширять географию межрегиональных форумов, в том числе за счет государств Азиатско-Тихоокеанского региона", - сказал Сергей Лавров.

Министр также сообщил, что до конца 2019 года запланировано проведение конференций по межрегиональному сотрудничеству с Абхазией, Азербайджаном, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Узбекистаном. На этот год запланированы Второй Российско-китайский, а также Российско-иранский и Российско-индийский форумы, которые пройдут впервые. В 2020 году будет проводиться российско-французский Год межрегионального взаимодействия.

Фото: Алексей Гусев
Глава Адыгеи провел переговоры с послом Туркменистана в России

"Мы всегда заинтересованы в поддержании динамики на межрегиональном уровне и на европейском направлении. В текущей ситуации деполитизированный, прагматичный, нацеленный на результат, на нужды людей диалог в рамках региональных форумов способствует поддержанию доверия и взаимопониманию между государствами и народами", - сказал Сергей Лавров.

Федеральным органам исполнительной власти, субъектам Федерации было рекомендовано использовать потенциал межрегиональных форумов для обеспечения поступательного социально-экономического развития субъектов Федерации, расширения их делового, культурно-гуманитарного сотрудничества с зарубежными партнерами, а также продвижения положительной межгосударственной повестки дня.

Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Республика Адыгея
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения об операции