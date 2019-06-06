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06.06.2019 13:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Кубанские врачи удалили мужчине опухоль на шее через рот

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Хирурги Краснодарской краевой клинической больницы № 2 впервые в своей практике прооперировали пациента с труднодоступной опухолью шейного позвонка. Подробности уникальной операции сегодня рассказали в министерстве здравоохранения Кубани.

По словам медиков, подобные вмешательства в стране и мире проводят единично, а для ЮФО - это вообще первый опыт. История началась с того, что в больницу Краснодара обратился 61-летний житель Ейска. Мужчина жаловался на сильные боли в шее и не мог держать голову прямо, она постоянно клонилась набок. Исследования показали, что половина первого шейного позвонка ("атлант" - именно на нем держится голова) поражена огромной опухолью - 4 на 4,5 сантиметра.

Фото: iStock
В Чувашии пациенту удалили 20-килограммовую опухоль

Лучевая и химиотерапия в данном случае бессильны. Единственный выход - удаление опухоли и стабилизация поврежденного участка. Однако здесь врачей и поджидала большая сложность.

"Новообразование практически полностью окружило позвонок, захватив крупные магистральные сосуды и нервы. Чтобы удалить его наиболее безопасным путем, нужно заходить с двух доступов: со стороны шеи и нижней челюсти. Но из-за высокой вероятности рецидива эту опухоль нельзя убирать методом кускования, только единым блоком. Поэтому при планировании операции продумывалась каждая деталь, обсуждалась каждая мелочь. Самые рискованные моменты хирургии отрабатывались в патанатомическом зале клиники", - пояснили в пресс-службе ведомства.

Операция длилась 16 часов и состояла из нескольких этапов. Сначала врачи остановили кровоснабжение опухоли, частично обезопасив работу с ней. Затем в дело включился нейрохирург: через задний доступ он освободил часть опухоли от прилегающих тканей, сосудов и спинного мозга и зафиксировал позвоночник с помощью крепления специальной затылочной пластины к черепу больного.

- На третьем этапе челюстно-лицевой хирург распилил нижнюю челюсть пациента и таким образом открыл доступ к пораженному позвонку через ротоглотку. После этого нейрохирурги удалили опухоль цельным блоком, - уточнили в ведомстве.

Спустя две недели после операции пациент благополучно выписался домой.

Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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