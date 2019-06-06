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06.06.2019 19:13
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани проверят ЧП с женщиной, облитой кипятком на молзаводе

Текст: Юрий Гень (Краснодарский край)

На Кубани прокуратура начала доследственную проверку якобы произошедшего ЧП на молочном комбинате "Кубанская станица", сообщает РИА "Новости". По поступившей в надзорное ведомство жалобе, одна из сотрудниц молзавода получила тяжелые ожоги 35 процентов тела кипящим молоком, из-за этого перенесла инфаркт, а позже - операцию по пересадке кожи. Однако руководство молкомбината отказалось оплачивать ей лечение, после чего женщина написала заявление в прокуратуру.

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По сообщению надзорного ведомства, в Каневском районе края, где якобы произошло ЧП, организована проверка, однако никаких данных, подтверждающих или опровергающих поступившую информацию, пока нет.

По словам жительницы Каневского района Кубани Елены Ушаковой, 13 мая около 19.00 она вместе с начальницей смены находилась в цеху молочного комбината, где в большой емкости молоко кипело при температуре 120 градусов.  Женщина переключила таймер нагревающей емкости на охлаждение, но в это время кипящее молоко почему-то начало выливаться. В результате обе женщины получили сильные ожоги. Однако на комбинате скорую помощь не вызвали. Вместо этого пострадавших в больницу отвез начальник цеха.

В больнице с женщиной из-за болевого шока произошел инфаркт, и позже ее увезли в Краснодарскую краевую больницу. Елене Ушаковой поставили диагноз - ожоги второй и третьей степени (с ее слов). У нее пострадало 35 процентов поверхности тела. После двух с половиной недель в реанимации она также перенесла операцию по пересадке кожи.

Однако руководство молочного комбината, по словам женщины, которые приводит РИА "Новости", отказалось оплачивать Ушаковой лечение. Кроме этого, ее начальник уговаривал не сообщать никуда о ЧП на производстве.

На самом молочном комбинате "Кубанская станица" заявили, что никакого происшествия 13 мая на заводе не было и вся работа шла в штатном режиме.

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