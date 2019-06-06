В Кремле объяснили отставку Сергея Морозова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Сергей Морозов покинул должность исполняющего обязанности губернатора Астраханской области по семейным обстоятельствам и продолжит работу в Москве.

В среду президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Морозова с должности исполняющего обязанности губернатора Астраханской области и назначил на его место Игоря Бабушкина.

"Морозов ушел действительно по семейным обстоятельствам. По собственной просьбе он продолжит работу в Москве. У него так сложились обстоятельства. И ушел он при достаточно высоком рейтинге", - сказал Песков журналистам.