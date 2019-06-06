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06.06.2019 15:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Волгограде врачи выплатят 70 тысяч за сломанную челюсть пациентки

Текст: Лариса Ионова

Вступило в законную силу решение Дзержинского районного суда Волгограда о выплате компенсации девушке, которой стоматолог сломал челюсть во время операции. Теперь стоматологическая поликлиника обязана выплатить ей 70 тысяч рублей за моральный вред.

Фото: iStock
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Как рассказали в пресс-службе Волгоградского областного суда, молодая жительница Волгограда обратилась в поликлинику с острой зубной болью. Врач вынес вердикт, что зуб нужно удалять. Но провел эту рутинную операцию так неловко, что сломал девушке челюсть. После посещения стоматологии ей пришлось проходить дополнительное лечение.

После окончания своих мытарств пациентка обратилась в суд с иском к стоматологической поликлинике о компенсации морального вреда. Любопытно, что в суде представитель ответчика не признал иск, пояснив, что перед операцией пациентка была уведомлена о том, что в результате удаления зуба могут возникнуть осложнения.

Суд назначил судебно-медицинскую экспертизу, которая нашла причинно-следственную связь между удалением зуба и переломом нижней челюсти.

Суд пришел к выводу, что пациентке была оказана некачественная медицинская помощь, во время операции врачом была применена чрезмерная физическая сила при работе с набором элеваторов, что и привело к травме. В пользу истца была взыскана компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей. Ответчик обжаловал это решение, ссылаясь на неверное установление фактических обстоятельств дела. Но Волгоградский областной суд признал доводы жалобы несостоятельными, а выводы суда первой инстанции законными и обоснованными.

Происшествия Правосудие Суд Общество Здоровье Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Халатность врачей
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