Фонд защиты прав дольщиков просят достроить дома за СК "Радуга"

Правительство Челябинской области обратилось в Фонд защиты прав граждан-участников долевого строительства с просьбой рассмотреть возможность инициирования процедуры банкротства в отношении строительной компании "Радуга" и дальнейшего завершения строительства домов. Письмо поступило в Фонд 6 июня.

По информации правительства Челябинской области, региональным Министерством строительства и инфраструктуры проведена внеплановая документарная проверка застройщика, в ходе которой установлены факты нецелевого использования средств участников долевого строительства, а также вывода денег через договоры уступки прав требования без оплаты по договорам долевого участия.

Также выявлены признаки неэффективной работы застройщика по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью и его неплатежеспособности, недостаточности имущества СК "Радуга" на исполнение обязательств перед дольщиками. "Кроме того, застройщиком нарушены графики реализации проектов строительства и передачи помещений участникам долевого строительства", - говорится в письме.

Всего речь идет о 13 недостроенных домах, из которых по 6 застройщиком производились обязательные отчисления в компенсационный фонд.

"Поскольку по 6 домам шли продажи, застройщик делал отчисления в Фонд защиты прав дольщиков в размере 1,2 процента от стоимости каждого договора долевого участия, мы обязаны взять под контроль ситуацию в Челябинске, - пояснил заместитель генерального директора Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства Алексей Ниденс. - По закону, дольщики этих домов имеют право принять решение на общем собрании о достройке домов или получения денежной компенсации".

По словам Ниденса, СК "Радуга" заключила более 730 договоров долевого участия, на общую сумму 783,1 миллиона рублей. Это те договоры, с которых шли отчисления в Фонд. При этом сумма взносов в компенсационный фонд составляет 9,3 миллиона рублей.

Всего в 6 недостроенных многоквартирных домах предусмотрено строительство более тысячи квартир. Степень готовности домов составляет от 0 до 58 процентов в зависимости от объекта.

В отношении акционера ООО СК "Радуга", по итогам совместной проверки органов прокурорского надзора и Минстроя Челябинской области, возбуждено уголовное дело по ч. 4 статьи 159 УК РФ, мошенничество.