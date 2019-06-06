На Урале при задержании застрелили подозреваемого в убийстве

В Челябинской области полицейский открыл огонь при задержании вооруженного ножом подозреваемого. Предварительно, применение оружия признано правомерным, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

- Минувшей ночью участковый уполномоченный полиции ОМВД России по Сосновскому району выехал в поселок Шимаковка по сообщению о семейном скандале, - сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - На месте происшествия он обнаружил труп 60-летней хозяйки дома. Ее 36-летний сын при виде полицейского повел себя агрессивно и совершил на него нападение с ножом. Участковый был вынужден применить табельное оружие. В результате нападавший скончался. Предварительно применение табельного оружия признано правомерным. Окончательная оценка действиям полицейского будет дана в межрайонном отделе Следственного Комитета.

Как сообщили в следственном управлении СК региона, по факту убийства женщины возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, смертельные ножевые ранения женщине нанес ее 36-летний сын, пытавшийся затем напасть на сотрудника полиции.

- В целях всестороннего исследования обстоятельств преступления назначены необходимые судебные экспертизы, - отметил представитель следственного ведомства Валентин Ведерников. - Проводится комплекс необходимых следственных мероприятий.