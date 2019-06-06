В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку

В Челябинской области задержан за взятки начальник копейской ИК №15. По версии следствия, подношения офицер ГУФСИН получал от заключенных, сообщили в четверг в следственном управлении СК региона.

- По данным следствия, в 2018 году подозреваемый через доверенное лицо получил в общей сумме более 185 тысяч рублей от осужденных за совершение действий по ослаблению условий отбывания наказания и способствованию условно-досрочному освобождению, - сообщил представитель следственного ведомства Валентин Ведерников. - Действия задержанного квалифицированы по статье о взятке в крупном размере (пункт "в" части 5 статьи 290 УК РФ). В отношении доверенного лица возбуждено уголовное дело по статье о посредничестве в передаче взятки (пункт "б" части 3 статьи 291.1 УК РФ).

В ГУ ФСИН по Челябинской области информацию о задержании начальника колонии подтвердили. Как пояснили в пресс-службе ведомства, преступление выявлено сотрудниками УФСБ и ГУ МВД региона совместно со службой собственной безопасности ГУ ФСИН.

Задержание начальника ИК и посредника проведено вчера, 5 июня. Решается вопрос об избрании меры им пресечения и предъявлении обвинения. Расследование продолжается.