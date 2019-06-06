В Екатеринбурге начал работу Уральский культурный форум

Официальное открытие масштабного мероприятия состоялось вчера вечером на сцене Свердловской государственной филармонии. ﻿По данным организаторов, в качестве участников форума зарегистрировалось более 2800 человек со всего Уральского федерального округа.

- Сегодня наша задача, в том числе и в рамках национального проекта "Культура" - создать такое культурное пространство, в котором все граждане страны получили бы дополнительные возможности приобщиться к ее ценностям и богатейшему наследию. Существенный вклад в эту работу внесет и Уральский культурный форум, - сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

- Смысл в том, чтобы без лишнего официоза поговорить о реально наболевших проблемах, - подчеркнула председатель комитета по культуре Государственной думы Федерального собрания РФ Елена Ямпольская.

От слов быстро перешли к делу, дав собравшимся возможность насладиться выступлениями симфонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса, филармонического хора, молодежного симфонического оркестра и духовых военных оркестров. Можно сказать, что работа секции "Музыкальное искусство" началась блестяще.

Всего же на форуме работает одиннадцать секций, посвященных различным направлениям культурной деятельности. В программе - более 200 мероприятий, часть из них рассчитана на профессионалов (впрочем, и любителям вход не заказан), но большинство - на самую широкую аудиторию. Уже вчера открылось более десяти экспозиций, подготовленных совместно с музеями Москвы, Челябинска, Златоуста, Кургана, Тюмени, Салехарда, Ханты-Мансийска и Нижнего Тагила. Экспозиции представлены в музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл", музейном клубе "Дом Агафуровых", Музее истории камнерезного и ювелирного искусства и Свердловском отделении Союза художников России.

В программе ближайших дней (форум продлится до 8 июня) - творческие мастерские, лекции, дискуссии, спектакли и кинопоказы, словом, настоящий культурный пир для горожан. А для деятелей культуры - возможность профессионального общения и роста. И еще, по словам директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ Оксаны Косаревой, это "возможность задать вопрос законодательной, исполнительной власти, пообщаться с руководителями и представителями ведомств, потому что вопросы, которые копятся на местах, чаще всего и остаются там же, такие форумы - это как раз тот механизм, который позволяет вывести эти вопросы на федеральный уровень".

Программу форума можно посмотреть на портале культура-урала.рф.