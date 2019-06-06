Новости

Неймар пропустит Кубок Америки из-за травмы 10:53
Джулия Робертс раскрыла первоначальный финал "Красотки" 10:52
Адвоката из Удмуртии арестовали за вымогательство 10 миллионов рублей 10:50
Пермские ветеринары провели уникальную операцию 340-граммовой ежихе 10:48
Израильский комплекс Trophy оказался беззащитен перед "Корнетом" 10:47
В Чите инспекторы ДПС спасли из горящего дома семь человек 10:43
Станция "Варшавская" изменит график работы 10:41
Врачи больницы им. Башляевой осмотрели более 300 детей в Забайкалье 10:40
В Екатеринбурге начал работу Уральский культурный форум 10:35
Гомель принял эстафету "Пламя мира" II Европейских игр 10:30
Врачи объяснили, как самому снять пиявку 10:30
Силуанов призвал уделять меньше внимания делу Калви 10:25
Премьер Японии посетит Иран 10:25
"Оверлорд" в цифрах: чего стоило открытие второго фронта 75 лет назад 10:22
Авиарейс из Благовещенска во Владивосток задержали на 15 часов 10:20
На Урале при задержании застрелили подозреваемого в убийстве 10:17
В Гидрометцентре рассказали о правилах поведения в жару 10:10
На Урале школьники-путешественники в восьмой раз сбежали из дома 09:56
В Челябинской области начальника колонии задержали за крупную взятку 09:50
Какие площадки предложили горожане для Собора Святой Екатерины 09:31
Глава МИД Греции посетит ПМЭФ 09:20
Украинский экс-министр рассказал, как Киев нарушал договоренности с РФ 09:19
У должника из Перми арестовали арсенал огнестрельного оружия 09:15
В Беларуси построили грузовик-гигант для перевозки зерна 09:11
С чем съесть мороженое? 5 необычных вариантов 09:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Почему Пушкин по-прежнему говорит с нами как современник
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
Задайте вопрос о нормах вылова рыбы и правилах рыбалки
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 10:35
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Екатеринбурге начал работу Уральский культурный форум

Текст: Марина Порошина
Фото: Татьяна Андреева

Официальное открытие масштабного мероприятия состоялось вчера вечером на сцене Свердловской государственной филармонии. ﻿По данным организаторов, в качестве участников форума зарегистрировалось более 2800 человек со всего Уральского федерального округа.

- Сегодня наша задача, в том числе и в рамках национального проекта "Культура" - создать такое культурное пространство, в котором все граждане страны получили бы дополнительные возможности приобщиться к ее ценностям и богатейшему наследию. Существенный вклад в эту работу внесет и Уральский культурный форум, - сказал заместитель полномочного представителя президента РФ в УрФО Борис Кириллов.

- Смысл в том, чтобы без лишнего официоза поговорить о реально наболевших проблемах, - подчеркнула председатель комитета по культуре Государственной думы Федерального собрания РФ Елена Ямпольская.

От слов быстро перешли к делу, дав собравшимся возможность насладиться выступлениями симфонического оркестра под управлением Дмитрия Лисса, филармонического хора, молодежного симфонического оркестра и духовых военных оркестров. Можно сказать, что работа секции "Музыкальное искусство" началась блестяще.

Фото: Сергей Снегирев/Радио России
На Новой сцене Большого театра прошел гала-концерт "Опера на бис"

Всего же на форуме работает одиннадцать секций, посвященных различным направлениям культурной деятельности. В программе - более 200 мероприятий, часть из них рассчитана на профессионалов (впрочем, и любителям вход не заказан), но большинство - на самую широкую аудиторию. Уже вчера открылось более десяти экспозиций, подготовленных совместно с музеями Москвы, Челябинска, Златоуста, Кургана, Тюмени, Салехарда, Ханты-Мансийска и Нижнего Тагила. Экспозиции представлены в музейно-выставочном центре "Дом Поклевских-Козелл", музейном клубе "Дом Агафуровых", Музее истории камнерезного и ювелирного искусства и Свердловском отделении Союза художников России.

В программе ближайших дней (форум продлится до 8 июня) - творческие мастерские, лекции, дискуссии, спектакли и кинопоказы, словом, настоящий культурный пир для горожан. А для деятелей культуры - возможность профессионального общения и роста. И еще, по словам директора департамента государственной поддержки искусства и народного творчества министерства культуры РФ Оксаны Косаревой, это "возможность задать вопрос законодательной, исполнительной власти, пообщаться с руководителями и представителями ведомств, потому что вопросы, которые копятся на местах, чаще всего и остаются там же, такие форумы - это как раз тот механизм, который позволяет вывести эти вопросы на федеральный уровень".

Программу форума можно посмотреть на портале культура-урала.рф.

Культура Музыка Классика Культура Арт Музеи и памятники Культура Культурный обмен Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область РГ-Фото
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ПМЭФ 2019
Специальный проект
ПМЭФ 2019
В Москве задержан министр лесного комплекса Иркутской области
Кучма предложил снять экономическую блокаду Донбасса
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Экс-певец "На-На" Левкин рассказал о будущей операции Алибасова