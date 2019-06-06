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06.06.2019 13:12
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В речном флоте Югры появилось судно на подводных крыльях

Текст: Елена Панова
В Ханты-Мансийске представили судно на подводных крыльях "Валдай 45Р". Два новых теплохода приобрел "Северречфлот" в рамках реновации парка судов.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

"Валдай" создан в известном на весь мир своими разработками скоростных кораблей и экранопланов Центральном конструкторском бюро по судам на подводных крыльях имени Р.Е. Алексеева (ЦКБ).

При скорости в 65 километров в час это судно за восемь часов без дозаправки преодолевает расстояние в 400 километров. По сравнению с предшественниками, "Валдай" получил новый двигатель, современную навигацию и обновленную крыльевую систему. Для удобства пассажиров - современные ортопедические кресла и кондиционеры.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Покупка новых судов стала возможной благодаря работе, проводимой правительством Югры с Министерством транспорта России.

Презентация теплохода состоялась год назад в рамках Петербургского международного экономического форума. Югра стала одним из первых регионов России, кто приобрел корабли "Валдай".

Об особенностях теплохода рассказал генеральный конструктор ЦКБ Георгий Анцев:

- Это корабль на подводных крыльях, его основной корпус не контактирует с водой. Он очень хорош с точки зрения экологии: не развивает коррозию почвы вдоль берегов рек. От него нет волны, поэтому он не создает некомфортных условий судам, которые находятся рядом. "Валдай" экономичнее подобных водоизмещающих судов.

Возможности нового судна оценила губернатор Югры Наталья Комарова. Ей предложили сделать это прямо во время движения. На борту Наталья Комарова задала генеральному директору "Северречфлота" Айрату Чумарину важный для югорчан вопрос:

Фото: iStock
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- Изменится ли стоимость проезда для населения?

- Во время проведения пробного рейса мы поняли, что эксплуатационные характеристики "Валдая" выдержаны, а именно от них зависит стоимость билета. Мы рассчитали нагрузку на бюджет и на людей. Тариф останется прежним, - заключил Айрат Чумарин.

Планируется, что эти теплоходы будут использоваться по маршрутам Ханты-Мансийск - Сургут, Ханты-Мансийск - Нялино.

Наталья Комарова отметила, что правительство продолжит оказывать поддержку реновации речного флота региона, запланированную на 2019-2037 годы.

- Нужно двигаться дальше, потому что флот старый, эксплуатируется более 30 лет, - отметила Наталья Комарова.

- Мы открываем первую линию на Севере. Это стало возможным благодаря сильной позиции губернатора Югры. Мы входим в новую эпоху кораблестроения, - резюмировал Георгий Анцев.

Власть Работа власти Регионы Экономика Транспорт Общественный транспорт Экономика Транспорт Водный транспорт Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Югра. Энергия Севера
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