Задержан молодой человек, вскрывший машину шеф-редактора Znak.com

В Екатеринбурге молодой человек вскрыл автомобиль шеф-редактора интернет-издания Znak.com. Подозреваемого задержали, сообщил начальник пресс-службы главка МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Незванного гостя Дмитрий Колезев обнаружил на заднем сидении авто утром. Полицейские сработали быстро и задержали подозреваемого - сейчас он находится под стражей.

"Задержанный гражданин про опросе в райотделе признал свою вину, сказал сыщикам, что готов понести заслуженное наказание, но при этом из-за своего неадекватного поведения не смог вспомнить, как оказался в машине", - рассказал "РГ" пресс-атташе региональной полиции.

Задержанный - молодой человек 1994 года рождения. Мотивы его поступка выясняются. "Остаться безнаказанным ему не удастся", - пообещал полковник Горелых.