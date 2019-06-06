Рыболовное законодательство на Амуре соблюдается

Российская сторона высоко оценивает меры Китая в плане ужесточения управленческих подходов для рыбодобывающей отрасли в пограничных водах и надзора за рыболовными судами. К слову, проверки начались еще 28 мая для контроля обоюдного соблюдения правил ведения рыболовецкой деятельности в китайско-российских пограничных водах и сохранением рыбопромысловых ресурсов пограничных рек.

В нынешнем году Китай и Россия обменялись мнениями о методах управления рыболовецкой деятельностью в китайско-российских пограничных водах и уделили больше внимания сотрудничеству в разведении и выпуске осетров. Китайско-российская совместная делегация посетила Владимировский осетровый завод в России и базу по разведению осетров в городе Тунцзян КНР. На следующем этапе страны планируют укреплять сотрудничество между соответствующими департаментами управления рыболовством в бассейнах рек Хэйлунцзян и Уссури, совершенствовать межведомственные рабочие механизмы, активно содействовать научно-исследовательским обменам и сотрудничеству в области рыболовства.