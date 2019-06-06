Союзные парламентарии проведут слушания о развитии биосферных резерватов

Экспертные выводы накануне совместных дискуссий относительно "перспектив социально-экономического развития трансграничных биосферных резерватов" готовит комиссия парламентского собрания Союза Беларуси и России по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.

Прежде всего, дали понять в пресс-службе собрания, депутаты намерены определить приоритетные направления сотрудничества СГ в области охраны и устойчивого использования трансграничных особо охраняемых природных территорий. Кроме того, предстоит изучить возможность создания и целесообразность функционирования двусторонних биосферных резерватов, выявить проблемы, препятствующие их устойчивому социально-экономическому развитию, выработать меры по их преодолению.

К участию в мероприятии, которое намечено на 14 июня в Витебской области на базе туристического комплекса "Красный бор", приглашены представители Постоянного комитета Союзного государства, областей и регионов обоих государств, министерств, ведомств, деловых кругов и экспертного сообщества.

Проведение парламентских слушаний предусмотрено регламентом парламентского собрания Союза двух стран. На них депутатами и приглашенными экспертами обсуждаются законопроекты, проекты концепций, проект бюджета СГ и другие значимые вопросы союзного строительства.