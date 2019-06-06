США испытали гиперзвуковую электропушку

ВМС США протестировали новый тип рельсотрона. Электромагнитной пушке удалось разогнать снаряд до 7400 километров в час (6 Махов). Испытания проходили на Северо-западном военном полигоне, помимо баллистических характеристик оценивалось воздействие оружия на окружающую среду.

Оружие накапливает необходимый энергетический импульс за две минуты, сам выстрел происходит за доли секунды. Пушка оснащена особой защитой, чтобы ее излучение на влияло на работу корабельных систем. Нынешние испытания проходили на суше, в ближайшим будущем ВМС планируют установить электромагнитную пушку на корабль и испытать ее стрельбой по морским и сухопутным целям.

Одной из задач при создании рейлгана ялвляется разработка оружия большой дальности, пишет Space.com. Также наработки военных могут пригодиться при освоении Луны - идея запускать грузы в космос с ее поверхности при помощи электромагнитной пушки появилась еще в 1974 году.

Помимо США, созданием электромагнитных пушек занимаются Китай, Россия, Турция и Япония. Преимуществами рейлгана являются высокая скорость снаряда и дальность стрельбы. ПРи этом отсутствие на текущий момент компактных источников энергии и необходимость накапливать перед выстрелом мощный импульс делают оружие громоздким и ухудшают скорострельность.