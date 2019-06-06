Украинский экс-министр рассказал, как Киев нарушал договоренности с РФ

Официальный Киев обманывал Россию, что в последующем негативно отразилось на развитии двусторонних отношений с Москвой. Об этом рассказал бывший министр транспорта и связи Украины Евгений Червоненко.

"Во многом отношения между Россией и Украиной так сложились, потому что Украина, вернее, власти Украины, кидали и обманывали договоренности с Россией", - заявил он в эфире телеканал NewsOne.

Экс-глава ведомства раскритиковал действия украинских властей, которые в ноябре прошлого года отправили в Керченский пролив военные суда. Он призвал Киев пересмотреть свои отношения с Москвой и выйти на диалог. По мнению Червоненко, власти страны пока ничего не сделали для освобождения моряков.