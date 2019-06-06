Подобно древнегреческому герою Улиссу швейцарская мануфактура Ulysse Nardin находится в постоянном путешествии - в нескончаемом поиске новых идей, решений, вдохновения и разгадке загадок.

Новый часовой сезон она открыла премьерой, которую представила как X Factor часовой индустрии. В нее входят линия Freak X ("входная ступень" в культовую коллекцию Freak) и Skeleton X с новым мануфактурным механизмом, обнажающим до предела внутреннюю работу часов.

Freak X

Коллекция Freak, любимая коллекционерами, с момента своего появления воплощает креативный взгляд на часовой мир: здесь отсутствуют привычные стрелки и циферблат, а механизм, вращаясь вокруг своей оси, показывает время, становясь, таким образом, стрелкой.

Линия Freak X - "младшее" во всех смыслах поколение по отношению к своим более сложным предшественникам. Основная особенность "фриков" в виде вращающегося механизма-стрелки здесь осталась неизменной. Но Freak X компактнее, проще, с меньшим диаметром корпуса (43 мм, а не 45 мм), в нем появилась заводная головка для корректировки времени (в моделях Freak Vision и Freak Out ее не было, для корректировки безель вращали по часовой стрелке). Внутри механизма UN-230 использована инновация, примененная в модели Freak Vision: невероятно легкое и широкое балансовое колесо из кремния с никелевыми наконечниками и стабилизирующими микролопастями.

Новое поколение знаменитых "фриков" рассчитано на новое поколение клиентов

Freak X будет представлен в титане, розовом золоте, с покрытием DLC или с запатентованным покрытием Carbonium.

Небывалый материал

Как раз Freak X Carbonium - несомненно, самая интересная версия коллекции Freak X. Под названием Carbonium (карбоний) выступает очень легкий и устойчивый к воздействиям температур и погодных условий композитный материал, который активно применяется в самолетостроении (в частности, для изготовления фюзеляжа и крыльев), но который еще никогда, по заявлениям мануфактуры Ulysse Nardin, не использовался в часовом деле.

Freak X Carbonium, флагман новой коллекции Freak X. Запатентованное покрытие Carbonium из углеродных композитов обладает структурой рисунка, напоминающей мрамор.

Carbonium примерно вдвое легче алюминия и вдвое экологичнее обычного углеродного композита (карбона) - он на 95% производится при вторичной переработке побочных продуктов авиастроения. Созданный из углеродных композитов нового поколения, Carbonium является одним из самых прочных и эластичных материалов. Получается невероятная прочность на фоне минимального веса. Из-за специфики своего формирования материал приобретает светоотражающие характеристики и особую структуру рисунка, похожего на прожилки мрамора. Этот рисунок никогда не повторяется - так каждый корпус становится уникальным.

И, наконец, одна из самых интересных характеристик модели - ее стоимость: всего $21 000. Коллекцию Freak X сделали гораздо доступнее для более широкой аудитории.

Skeleton X

Как рентген, который делает явным все, что обычно тщательно скрыто, позволяя видеть насквозь, новая коллекция Skeleton X раскрывает магию работы механизма, детали которого обнажены до предела. Ничего лишнего и чрезмерного, дизайн и функциональность в едином концепте.

Как рентген, делающий видимым то, что обычно скрыто, новая коллекция Skeleton X раскрывает магию работы механизма - ее символом и выступает эта акула.

Корпус модели диаметром 42 мм обладает решительным, чисто мужским характером. Здесь свой чертеж, назовем его "форма внутри формы": символ X образован четырьмя метками, которые, в свою очередь, вписаны в прямоугольник, находящийся внутри круга.

Новый мануфактурный калибр UN-371 выполнен на основе переработанного калибра UN-171. В механизме использовано то же балансовое колесо из кремния, что и во Freak X.

Прозрачные скелетоны существуют в четырех версиях: из синего или черного титана, из розового золота или с инновационным матовым покрытием Carbonium Gold.

Skeleton X Carbonium Gold: в модели использован особый "сплав" углеродного композита нового поколения с золотом.

В этой коллекции самая интересная модель тоже выполнена с использованием карбония. Carbonium Gold - это особый "сплав" углеродных нитей и дисперсных частиц золота в термореактивной полимерной матрице. Процесс плавления происходит при давлении и температуре, разъедающих органический рисунок углеволокон. Это дает мастерам Ulysse Nardin огромный выбор комбинаций с драгоценными металлами и пигментами. В результате золото приобретает мерцающий эффект, а "мраморные" прожилки "сплава" образуют уникальный рисунок в каждом корпусе часов.