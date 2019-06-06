В японском метро поезд сошел с рельсов

В городе Иокогама, расположенном рядом с Токио, на одной из линий метро поезд сошел с рельсов. ЧП произошло в четверг.

По данным телеканала NHK, в момент происшествия в поезде находились около 120 пассажиров, никто из них не пострадал. Движение по "голубой" ветке метро, проходящей через центр города, временно приостановлено, сообщает ТАСС.

Установлено уже, что причиной аварии стал неубранный стрелочный механизм. Он используется для перевода технического поезда, проводящего регулярные ночные инспекции, с основных рельсов на вспомогательные.

По данным специалистов, это первый сход с рельсов поезда на "голубой" ветке метро Иокогамы с момента ее открытия в 1972 году.