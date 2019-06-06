Новости

В центре Петербурга три девочки пострадали в ДТП с тремя машинами 06:05
В Катар прибыла первая партия французских истребителей 05:54
Сахалинская ярмарка стала одной из лучших на всероссийском конкурсе 05:52
Один человек погиб при стрельбе возле школы в Новой Зеландии 05:34
Землетрясение магнитудой 5,5 произошло вблизи Командорских островов 05:34
В японском метро поезд сошел с рельсов 04:59
В Комсомольске в карьер с водой упала машина с людьми 04:29
Военные США в течение месяца будут красить стену на границе с Мексикой 04:28
В Китае создадут поезд, способный передвигаться со скоростью 600 км/ч 03:48
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму 03:42
Капитан прогулочного катера в США хотел выбросить пассажиров за борт 03:28
ВМС США протестировали электромагнитную пушку 03:22
Трамп: На переговорах с Мексикой по миграции достигнут прогресс 02:50
Подросток в Нидерландах ушла из жизни после изнасилования 02:42
В Мексике остановлен новый караван мигрантов из Центральной Америки 01:58
Пожар произошел на складе на юге Москвы 01:54
Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Нью-Мексико 01:51
Ручная граната времен Великой Отечественной найдена в Зеленограде 01:29
Япония откажется от бесплатных пластиковых пакетов в магазинах 01:08
Петиция за отставку главы МВД Украины набрала 25 тысяч голосов 00:40
Экс-певец "На-На" Левкин рассказал о будущей операции Алибасова 00:39
Пушков "опустил" Зеленского с небес на землю 00:30
В Швейцарии рабочий погиб при обрыве кабеля канатной дороги 00:29
В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки турагентств 00:01
Представитель Алибасова рассказал, как продюсер попал в больницу 05.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 05:54
Рубрика: В мире

В Катар прибыла первая партия французских истребителей

Первая партия из пяти французских истребителей четвертого поколения Rafale прибыла в среду в Катар. Самолетами управляли пилоты эмирских ВВС. Истребители приняли участие в авиашоу на авиабазе в Духане, за которым наблюдал правитель Катара.

Фото: U.S. Navy/Wikimedia.org
Новые авианосцы США оказались несовместимы с самолетами F-35

Примечательно, что французские самолеты прибыли в Катар в день двухлетней годовщины введения блокады эмирата соседними странами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное агентство новостей QNA. Катар заключил множество контрактов на поставку передовых вооружений после того, как пятого июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с ним дипотношения и угрожали военным вторжением правящему режиму.

Что касается сделки на поставку 24 истребителей, то она была заключена еще в 2015 году. В прошлом году Катар заказал еще 12 самолетов. Доха ожидает также поставок британских истребителей Typhoon. Ранее Пентагон объявлял о покупке Катаром американских истребителей F-15 на 12 миллиардов долларов.

В мире Ближний Восток Катар РГ-Фото Мировая торговля оружием
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму
Капитан прогулочного катера в США хотел выбросить пассажиров за борт
Экс-певец "На-На" Левкин рассказал о будущей операции Алибасова
Пушков "опустил" Зеленского с небес на землю
В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки турагентств