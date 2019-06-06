В Катар прибыла первая партия французских истребителей

Первая партия из пяти французских истребителей четвертого поколения Rafale прибыла в среду в Катар. Самолетами управляли пилоты эмирских ВВС. Истребители приняли участие в авиашоу на авиабазе в Духане, за которым наблюдал правитель Катара.

Примечательно, что французские самолеты прибыли в Катар в день двухлетней годовщины введения блокады эмирата соседними странами, сообщает РИА Новости, ссылаясь на местное агентство новостей QNA. Катар заключил множество контрактов на поставку передовых вооружений после того, как пятого июня 2017 года Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали с ним дипотношения и угрожали военным вторжением правящему режиму.

Что касается сделки на поставку 24 истребителей, то она была заключена еще в 2015 году. В прошлом году Катар заказал еще 12 самолетов. Доха ожидает также поставок британских истребителей Typhoon. Ранее Пентагон объявлял о покупке Катаром американских истребителей F-15 на 12 миллиардов долларов.