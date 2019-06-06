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06.06.2019 03:48
Рубрика: В мире

В Китае создадут поезд, способный передвигаться со скоростью 600 км/ч

Текст: Максим Макарычев
Модели высокоскоростных поездов на заводе CRRC, Китай. Фото: EPA/Aleksandar Plavevski Модели высокоскоростных поездов на заводе CRRC, Китай. Фото: EPA/Aleksandar Plavevski
Модели высокоскоростных поездов на заводе CRRC, Китай. Фото: EPA/Aleksandar Plavevski

В Китае близятся к завершению работы по созданию поезда, способного передвигаться со скоростью 600 километров в час, сообщает NBC News. Это более чем на 240 километров в час быстрее, чем ходят самые скоростные пассажирские поезда в мире, которые в настоящее время обслуживают регулярные междугородние рейсы между Пекином и Шанхаем. Их скорость достигает 350 километров в час.

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Новый поезд, разрабатываемый государственной корпорацией железнодорожного транспорта Китаядзен, предназначен не для движения по рельсам, а для движения над рельсом с использованием технологии, известной как магнитная левитация или маглев.

Учитывая огромную скорость поезда, поездка на нем может быть даже более быстрой, чем поездка по воздуху при определенных обстоятельствах, сообщил китайской газете Qingdao Daily глава команды, разрабатывающей новый поезд, Дин Сансан. Он сказал, что поездка из Пекина в Шанхай, которая может занять четыре с половиной часа на самолете, может быть завершена примерно через три с половиной часа на новом поезде "Маглев".

Некоторые СМИ сообщали, что поезд начнет функционировать в 2021 году, но компания не указывает точной даты - и железнодорожные эксперты говорят, что понадобятся годы испытаний, прежде чем поезд будет готов перевозить пассажиров.

Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.
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"Китайский маглев на данном этапе является сугубо исследовательским проектом, - сказал Крис Джексон, главный редактор лондонской Railway Gazette International. - Нет никаких твердых планов по разработке его коммерческого маршрута".

Технология поездов "Маглев" разрабатывалась десятилетиями. Она использует мощные электромагниты для подъема вагонов прямо над рельсом и обеспечения движения вперед, устраняя трение от металлических колес, используемых в обычных поездах. В дополнение к тому, что они быстрее, чем обычные поезда, поезда "Маглев" производят меньше шума и вибрации, что является явно положительным моментом для людей, живущих или работающих возле путей, а также для пассажиров и членов экипажа на борту поездов. Разработчики "Маглева" также обещают его большую надежность в сравнении со всеми скоростными поездами.

В мире Восточная Азия Китай
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