В Роскачестве рассказали, какие не надо придумывать пароли к аккаунтам

Эксперты Роскачества рассказали, как правильно придумывать пароли к аккаунтам, чтобы снизить риски их взломов. Первая и главная рекомендация - придумывать сложные пароли. И желательно - разные для входа в разные аккаунты. Один пароль для входа во все социальные сети и электронные почты чреват взломами, утечкой данных и воровством средств. Как понять, что пора менять пароль?

Специалисты Роскачества дали ответы. Его нужно менять, если пароль короче восьми символов, состоит только из цифр или букв, содержит личные данные, например, имя или фамилию, дату рождения.

Не стоит формировать пароли из набора символов или простых слов. Например, password, 1234567, qwerty или 1q2w3e4r5t6y, название сервиса, где зарегистрирована почта или страница. Такой пароль очень легко подобрать.

Надежный пароль состоит как минимум из восьми символов, в нем есть и строчные, и заглавные буквы, цифры, а также специальные символы (вопросительный или восклицательный знак, тире). К тому же он никак не связан с персональными данными пользователя.

Но при этом мало создать сложный пароль, его надо ещё и защитить. Для этого, в том числе, нужно менять пароли каждые полгода. Его никому нельзя сообщать, если он написан на бумаге - не надо оставлять на видном месте.

По словам замглавы Роскачества Ильи Лоевского, лучше применять двухфакторную аутентификацию - привязывать входы в почту, соцсети, облачные программы к номеру телефона. Тогда мошенники не смогут войти в аккаунт, даже если подберут пароль к нему.

Подробности можно прочитать на сайте Роскачества.