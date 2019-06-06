В Швейцарии рабочий погиб при обрыве кабеля канатной дороги

В Швейцарии рабочий-ремонтник погиб при обрыве кабеля канатной дороги на горе Титлис близ горнолыжного курорта города Энгельберг (полукантон Обвальде). На подъемнике с понедельника велись плановые технические работы, сообщает швейцарское телеграфное агентство.
Несчастный случай произошел в среду рано утром. В результате инцидента, который унес жизнь одного человека, также были ранены еще шесть рабочих. Двое госпитализированы с тяжелыми травмами. Никто из туристов не пострадал. Местная полиция начала расследование происшествия.
Энгльберг - крупный горнолыжный курорт. Ежегодно канатной дорогой здесь пользуются 1,2 миллиона человек, пишет ТАСС.