В Швейцарии рабочий погиб при обрыве кабеля канатной дороги

В Швейцарии рабочий-ремонтник погиб при обрыве кабеля канатной дороги на горе Титлис близ горнолыжного курорта города Энгельберг (полукантон Обвальде). На подъемнике с понедельника велись плановые технические работы, сообщает швейцарское телеграфное агентство.

Несчастный случай произошел в среду рано утром. В результате инцидента, который унес жизнь одного человека, также были ранены еще шесть рабочих. Двое госпитализированы с тяжелыми травмами. Никто из туристов не пострадал. Местная полиция начала расследование происшествия.

Энгльберг - крупный горнолыжный курорт. Ежегодно канатной дорогой здесь пользуются 1,2 миллиона человек, пишет ТАСС.