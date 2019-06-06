Французский дом Van Cleef & Arpels представил новые украшения коллекции Perlée - знаменитой жизнерадостной коллекции со сверкающими золотыми бусинами. Это кольца, подвески, серьги и - впервые - длинное колье-трансформер, а также четыре модели часов. Округлые формы легко позволяют сочетать их между собой.

В дизайне линии Perlée couleurs появились кабошоны из самоцветов: малахита, сердолика и бирюзы. Каждый из них заключен в оправу из золотых бусин, подчеркивающих форму камней. Желтое золото сочетается с малахитом, белое - с бирюзой, розовое - с сердоликом. Украшения можно комбинировать друг с другом, создавая интересные сочетания цветов. Впервые золотые бусины выступили главным элементом часового дизайна Van Cleef & Arpels: они были использованы в двух моделях "часов с секретом" - браслета и подвески.

Чтобы разнообразить представления о Perlée, дом выбрал для сотрудничества современных художников, графических дизайнеров и аниматоров, которые переосмыслили лаконичные формы и яркие цвета изделий в серии съемок.

Санти Зорайдес создает необычные цифровые изображения: сначала кажется, что вы смотрите на фотографию, затем она неожиданно превращается в анимацию или цифровой рисунок в движении. "Я хотел продемонстрировать красоту ювелирных камней, используя довольно простой прием и создавая выразительные минималистичные композиции".

Подвеска Perlée couleurs, белое золото, бирюза.

Анаэль Моро (Ana K) возглавляет анимационную студию. Ее графичные образы складываются из простых форм и ярких цветов. Ей нравится использовать разные техники (фотографию, цифровую графику и рисование на бумаге). "Бусины можно воспринимать как модули, как блоки или как пиксели цифрового изображения. Я расставляю их на холсте и затем пускаю в движение, так что они образуют абстрактные формы, напоминающие образы коллекции Perlée".

Браслет Perlée couleurs, розовое золото, бриллианты, сердолик.

Оскар Петтерссон - дизайнер 3D-анимации. В его работах сложные образы трансформируются в четкие и строго упорядоченные узоры. "Округлые формы изящно очерчивают драгоценные камни. Они вдохновляют меня создавать сложные движущиеся изображения, которые никогда не прекратят свое движение, но при этом представлять их изящно и просто".

Подвеска Perlée couleurs, розовое золото, сердолик.

Мунтасер Аль-Бусафи-художник 3D-графики, предпочитающий ясную геометрию. "Игривые округлые формы этой коллекции вдохновили меня сделать еще больший акцент на простоту и минималистичность. Кажется, что изделия Perlée и связанные с ними элементы кружатся в одном танце, соединенные друг с другом".