Видео: 83-летний Ален Делон записал песню о любви

Ален Фабьен Морис Марсель Делон, актер, режиссер, сценарист и продюсер, один из самых известных французских актеров и на протяжении нескольких десятилетий - общепризнанный секс-символ, записал песню. Скорее - лирический речитатив под музыку.

Видео на композицию "Я люблю только тебя" (Je n'aime que toi) размещено на YouTube-канале Delon Paris.

Слова - Джулии Пари, музыка - Рика Аллисона. Запись прошла на парижской студии Studio Saint Germain.

Пари и Аллисон тоже в кадре - девушка наблюдает за происходящим большими глазами, композитор - с трагическим лицом аккомпанирует. Оба всем своим видом демонстрируют, что благоговеют от припадания к живой легенде.

Ален Делон родился 8 ноября 1935 года в Со, коммуне на юге от Парижа. На экранах дебютировал в 1949-м, в короткометражке, к этому дню сыграв более ста ролей в кино и на ТВ.

Ранее сообщалось, что Делон был экстренно прооперирован.