ВМС США протестировали электромагнитную пушку

Военно-морские силы США провели испытания электромагнитной пушки, скорость выпущенного снаряда превысила 2041 м/с. Такую информацию в среду распространил интернет-портал Space.com.

По итогам испытаний, дата проведения которых не уточняется, установлено, что на заряд электромагнитной пушки уходит около двух минут, а на выстрел - менее секунды, пишет ТАСС.

США ведут работы над электромагнитной пушкой с прицелом на создание оружия большой дальности, подчеркивает портал. Известно также, что в дальнейшем испытания будут проводиться с борта кораблей по морским и воздушным целям. Пушка снабжена специальной защитой, чтобы не повредить электронные системы управления боевого корабля.