Новости

В Комсомольске в карьер с водой упала машина с людьми 04:29
Военные США в течение месяца будут красить стену на границе с Мексикой 04:28
В Китае создадут поезд, способный передвигаться со скоростью 600 км/ч 03:48
Лавров рассказал о предложении США провести второй референдум в Крыму 03:42
Капитан прогулочного катера в США хотел выбросить пассажиров за борт 03:28
ВМС США протестировали электромагнитную пушку 03:22
Трамп: На переговорах с Мексикой по миграции достигнут прогресс 02:50
Подросток в Нидерландах ушла из жизни после изнасилования 02:42
В Мексике остановлен новый караван мигрантов из Центральной Америки 01:58
Пожар произошел на складе на юге Москвы 01:54
Несколько человек пострадали при взрыве в аэропорту Нью-Мексико 01:51
Ручная граната времен Великой Отечественной найдена в Зеленограде 01:29
Япония откажется от бесплатных пластиковых пакетов в магазинах 01:08
Петиция за отставку главы МВД Украины набрала 25 тысяч голосов 00:40
Экс-певец "На-На" Левкин рассказал о будущей операции Алибасова 00:39
Пушков "опустил" Зеленского с небес на землю 00:30
В Швейцарии рабочий погиб при обрыве кабеля канатной дороги 00:29
В Роскачестве рассказали, как не попасться на уловки турагентств 00:01
Представитель Алибасова рассказал, как продюсер попал в больницу 05.06.2019
Шторм вынудил российский сухогруз войти в воды Украины 05.06.2019
"Это всё бред!": представитель Алибасова опроверг сведения о его смерти 05.06.2019
Путину и Си Цзиньпину показали фотоисторию мировых событий за 70 лет 05.06.2019
СМИ: США готовятся продать Тайваню оружие на два миллиарда долларов 05.06.2019
Представитель Бари Алибасова опроверг сообщения о смерти продюсера 05.06.2019
Эксперты призвали США и Россию продлить договор СНВ-3 05.06.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
Задайте вопрос главе комитета по архитектуре Москвы Юлиане Княжевской
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
6 июня - пресс-конференция "Судьба непроданной просроченной продукции"
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
"Российская газета" и Медиакорпорация Китая открыли совместную аналитическую студию
06.06.2019 03:22
Рубрика: В мире

ВМС США протестировали электромагнитную пушку

Военно-морские силы США провели испытания электромагнитной пушки, скорость выпущенного снаряда превысила 2041 м/с. Такую информацию в среду распространил интернет-портал Space.com.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Новое оружие: в России могут появиться электромагнитные боеприпасы

По итогам испытаний, дата проведения которых не уточняется, установлено, что на заряд электромагнитной пушки уходит около двух минут, а на выстрел - менее секунды, пишет ТАСС.

США ведут работы над электромагнитной пушкой с прицелом на создание оружия большой дальности, подчеркивает портал. Известно также, что в дальнейшем испытания будут проводиться с борта кораблей по морским и воздушным целям. Пушка снабжена специальной защитой, чтобы не повредить электронные системы управления боевого корабля.

В мире США
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

МАК опубликует отчет о крушении Superjet-100 в Шереметьево в ближайшее время
Захарова: Заявления Болтона нагнетают напряженность в Арктике
Медведев назвал условия сохранения транзита газа через Украину
Минприроды: Косаток и белух выпустят из "китовой тюрьмы" до конца лета
Названы самые чистые регионы России