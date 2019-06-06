Зеленский ответил на петицию о своей отставке

Президент Украины Владимир Зеленский ответил отказом на петицию о своей отставке. Ранее документ подписало необходимое для его рассмотрения количество человек.

По словам украинского лидера, конституция страны четко определяет условия, при которых глава государства должен покинуть свой пост. "Полномочия президента Украины прекращаются досрочно в случае: отставки, невозможности исполнять свои полномочия по состоянию здоровья, отстранения с поста в связи с импичментом или же из-за смерти", - передает телеканал 24.

"Во-первых, я не могу пренебречь волей 73 процентов избирателей, принявших участие в голосовании во втором туре выборов президента и поддержавших мою кандидатуру. Во-вторых, я, конечно, устаю (особенно в старом офисе с призраками коммунизма в шкафах), но в целом неплохо себя чувствую. И планирую и в дальнейшем поддерживать хорошую физическую форму", - объяснил Зеленский причины отказа уйти в отставку.

При этом политик предложил призвать депутатов Верховной рады проголосовать за законопроект "Об особой процедуре отстранения президента Украины с должности", который он подал на рассмотрение законодателей 29 мая этого года.