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06.06.2019 16:45
Рубрика: Общество

Жара в косметичке: пять средств, о которых нужно забыть летом

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Июньская погода напоминает жительницам Центральной России о необходимости провести ревизию косметики. Врач-дерматолог, косметолог Зоя Евсюкова перечислила пять средств, которые стоит отложить до осени, пишет aif.ru.

В антивозрастной уходовой косметике часто содержатся альфа- и бета-кислоты. Они помогают бороться не только с признаками старения, но и с расширенными порами, повышенным образованием кожного сала. Увы - на солнце кислоты будут работать против вас: они способны усилить пигментацию. Зоя Евсюкова посоветовала сделать выбор в пользу средств, содержащих энзимы: эти ферменты также обладают отшелушивающим эффектом, но реакции на солнце не вызовут.

Фото: iStock
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Стоит отказаться на лето и от питательного крема: плотный липидный слой хорош зимой, а в жару он вызовет лишние воспаления. На замену ему придут легкие увлажняющие текстуры - сыворотки, гели, эмульсии.

Следует быть осторожными и любительницам тонального крема - в жару он лишь забьет поры. Вместо привычных средств стоит попробовать bb- и cc-кремы: они матируют кожу, содержат меньшее количество пигмента, увлажняют и часто содержат солнцезащитные компоненты.

До осени стоит попрощаться и с плотными, стойкими помадами с большим количеством красного пигмента. Что бы ни обещали производители, но на солнце косметика обязательно потечет и будет выглядеть неопрятно. Выбирайте легкие блески для губ или нейтральные бальзамы.

В жару лучше воздержаться и от тяжелых ароматов, имеющих в своем составе мускусные, пряные тона. От них может стать плохо окружающим, причем не в переносном смысле - избыток таких духов способен вызвать головокружение и обморок. Легкие травяные, цветочные и древесные ароматы в небольшом количестве - то, что нужно летом.

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