Арестован мужчина, планировавший устроить взрыв на Таймс-сквер

Мужчина, чьи имя, возраст и национальность не разглашаются в интересах следствия, был арестован после того, как интересовался покупкой гранат и обсудил с информатором ФБР возможность их взрыва на Таймс-сквер в Нью-Йорке, сообщает ABC News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Нарушитель был перехвачен федеральными и местными агентам и в настоящее время уже не представляет угрозы. Предположительно, он появится в федеральном суде Бруклина в пятницу. Отмечается, что мужчина был осведомлен о том, как приобрести и эффективно использовать гранаты на одной из самых оживленных улиц в мире. Следствие полагает, что преступник действовал в одиночку и не был частью более крупного заговора.

В последние годы совершалось несколько попыток атак на Таймс-сквер. В 2010 году два гражданина заметили дымящуюся машину и предупредили власти, которые сорвали попытку взрыва. В 2017 года мужчина направил свою машину на группу людей - в результате один погиб и 20 человек получили ранения. Как выяснилось впоследствии, Ричард Рохас, совершивший данное преступление, был наркозависимым и имел серьезное психическое заболевание.