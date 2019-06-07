Бизнес заинтересован в безотходной экономике

У безотходной экономики в России большие перспективы в России - эта тема волнует и бизнес, и государство, отметил в интервью "Российской газете" президент "Хенкель" Россия Сергей Быковских в ходе Петербургского международного экономического форума.
"Думаю, что это перспектива нескольких лет. На форуме я встречался с несколькими губернаторами, в регионах которых есть наши производства, рассказал им о нашей заинтересованности в закупке переработанного пластика для создания упаковки. Я видел реальную ответную заинтересованность, и нам удалось установить несколько конкретных контактов с компаниями, которые работают в этом направлении", - рассказал он.
Стратегия устойчивого развития компании "Хенкель" Россия предполагает сокращение на треть использования ресурсов и при этом повышение эффективности производства в три раза. "Мы поставили перед собой конкретные цели до 2030 года, и сокращение использования ресурсов происходит за счет снижения потребления электроэнергии, использования воды и сокращения отходов производства. По всем этим параметрам нам удалось добиться снижения в 30 процентов. А к 2030 году мы планируем сократить до 70 процентов свой углеродный след", - отметил Сергей Быковских.
У "Хенкель" есть много продуктов, в которых используется переработанный пластик, а также бытовые средства, оказывающие щадящие воздействие на окружающую среду. Компания интегрировала в производство около 30 тысяч тонн переработанного пластика.
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