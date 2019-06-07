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07.06.2019,  
12:26
Текст:  Алексей Моисеев

"Боевая бочка": необычная БМП принимает участие в боях в Идлибе

В эксклюзивном репортаже информационного агентства ANNA NEWS из района боевых действий в Сирии была продемонстрирована необычная боевая машина правительственных войск. Речь идет о так называемой "боевой бочке". Именно так прозвали в средствах массовой информации эти бронесредства доставки пехоты.
Фото: ANNA News / youtube.com Фото: ANNA News / youtube.com
Фото: ANNA News / youtube.com

Впервые такие машины были замечены весной прошлого года во время боев в окрестностях Дамаска - Восточной Гуте.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости
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В качестве основы для них послужили обычные БМП-1, с которых демонтировали башни с устаревшим 73-мм гладкоствольным орудием 2А28 "Гром". Вместо них уставили боевые модули кругового вращения с характерной бочкообразной формой.

В качестве вооружения была выбрана зенитная скорострельная малокалиберная пушка ЗУ-23-2.

Сирийские умельцы основательно потрудились над защищенностью машины. В передней части, на бортах и в корме они смонтировали экраны из разнесенной брони, которые, по опыту боевого применения, существенного повышают возможность БМП противостоять реактивным гранатам РПГ.

Военные эксперты очень высоко оценивают такую модернизацию и считают, что это может служить примером для подражания разработчикам ряда государств, которые задумываются о совершенствовании техники такого класса.

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