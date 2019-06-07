В этом году на часовой выставке BaselWorld компания Bvlgari объявила о пятом по счету мировом рекорде в сфере ультратонких часов.

На этот раз компания представила самый тонкий автоматический хронограф с функцией GMT (вторая часовая зона). Мы поговорили с управляющим директором часового направления Bvlgari Гвидо Террени о том, какие рекорды могут последовать дальше, в чем состоит их смысл и каким может быть продолжение.

Я рада беседовать с главой часового направления компании, потому что наших читателей очень интересуют серьезные часы. Поздравляю вас с очередным рекордом, но позволю себе заметить, что мы к ним уже привыкли. Возникает вопрос: а что дальше? Для чего они нужны?

Гвидо Террени, управляющий директор часового направления Bvlgari.

Гвидо Террени: Стратегия Bvlgari состоит не в том, чтобы быть чемпионами, а в том, чтобы делать красивые вещи. Наши механизмы устанавливают рекорды, но любые рекорды рано или поздно будут побиты. Так что это не цель. Цель - дать мужчинам ощущение, что они могут носить часы по-новому. Чтобы эти часы были с мужским характером и в то же время элегантными - например, хронограф и GMT одновременно. Но знаете, нам повезло: мы исчерпали все существующие усложнения, так что уже хватит.

Действительно, кажется само собой разумеющимся, что Bvlgari опять с рекордом. Но на самом деле это каждый раз требует серьезных усилий. С технической точки зрения хронограф, наверное, самое серьезное усложнение после минутного репетира. И сделать его толщиной всего 3,3 мм было для нас колоссальным вызовом.

Механизм хронографа имеет толщину всего 3,3 мм.

И все-таки невозможно истончать часы бесконечно. Куда дальше двинется эта история?

Гвидо Террени: Мы думаем об инновациях не ради инноваций, а ради того, чтобы создать у клиента новое ощущение. У нас есть идеи на будущее, и мы будем делать продолжение того, что уже есть, чтобы порадовать тех, кто это любит. Мы должны всегда удивлять и приводить в восторг - ведь люкс существует ради этого.

"Любые рекорды рано или поздно будут побиты. Так что это не цель. Цель - дать мужчинам ощущение, что они могут носить часы по-новому"

Зачем компании такие разные часовые линии как Octo Finissimo и Gerald Genta?

Гвидо Террени: Мы воспользовались 50-летним юбилеем Gerald Genta, чтобы, сделав модель под этим названием, поблагодарить за то, чему мы научились у этого гениального мастера. От этих часов мы переходим к модели Grand Sonnerie с большим боем, которая представлена тут же на выставке. Мы хотим соединить итальянский стиль самого высокого качества и наивысший уровень часового искусства. Grand Sonnerie - это без преувеличения вершина сложности. Может быть, в мире существует лишь 10-15 человек, способных собрать такие часы.

Но раз вы это делаете - это имеет смысл для Bvlgari. А в чем он?

Гвидо Террени: Мы очень гордимся тем, что мы это умеем, и тем, что смогли сохранить эту традицию в компании. Таких мастеров нельзя выучить в какой-то школе. Поэтому делать хотя бы по одному сложнейшему экземпляру в год 25 лет подряд - это значит сохранять таланты. Иначе люди могут утратить свои умения. Мы в этом году выпускаем 101-й за 25 лет экземпляр такого рода - это очень много.

У меня как у поклонницы линии Finissimo такой вопрос. Я надеюсь, что она не закончится. Но ведь все усложнения исчерпаны, и...

Гвидо Террени: Не все!

Керамические версии этого года уже знакомых часов Octo Finissimo Automatic - скелетон и трехстрелочник.

Вы меня заинтриговали, но я вижу, что больше вы об этом ничего не скажете. Тогда спрошу о женских часах. Всегда считалось, что у Bvlgari они должны быть роскошными...

Гвидо Террени: Да, сексуальными, гламурными...

Но сейчас все больше говорят о том, что женщины уже неплохо разбираются в часовой механике. Как вы считаете, женщинам действительно стали интересны механизмы или они все же более эмоционально реагируют на дизайн?

Гвидо Террени: Да, женщины стали больше интересоваться механическим часами, причем в разных ценовых группах. Но у нас есть часы Serpenti со змеями, они на кварцевых механизмах, и это бестселлер. Если я сюда поставлю механику, они станут похожими на слоников, а не на змеек. Наша новая коллекция этого года Serpenti Seduttori тоже кварцевая. В механике эти часы не будут смотреться так красиво, там другие пропорции. К тому же часы станут более дорогими. И зачем все это?

Но когда мы делаем специальные механизмы для женских часов, получается хорошо. Мы сделали минутный репетир для женщин - и продали 10 штук за 3 месяца. Сейчас есть версия из белого золота с авантюрином, к ней тоже большой интерес. Единственное, чего мы точно не хотим делать - это брать мужские часы, обсыпать их бриллиантами говорить, что теперь это часы для женщин. Женщины достойны отдельного внимания.