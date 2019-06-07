Чайка: Инвестклимат зависит от сбалансированной правовой системы

Выступая в рамках сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов", Чайка подчеркнул, что в прокурорской среде прекрасно понимают, что развитие экономики, создание благоприятного инвестиционного климата напрямую зависят от понятной, сбалансированной правовой системы.
Он отметил, что государство для повышения инвестиционной привлекательности создает все необходимые условия, предусматривает различные льготы. Прокуратура, в свою очередь, внимательно следит за тем, как эти условия соблюдаются, сообщает ТАСС. По словам генпрокурора, это касается вопросов строительства объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития, обеспечения прав инвесторов, которые работают в особых экономических зонах, в том числе при оказании им мер господдержки.
"Мы - активные участники так называемой регуляторной гильотины", - сказал Чайка.
Он рассказал, что прокуратура формирует свои предложения с учетом большой практики по оценке нормативных правовых актов в сфере экономики на соответствие их федеральному законодательству. В качестве примера Чайка рассказал, что в 2018 году по требованиям прокуроров было изменено и отменено почти 30 тысяч незаконных актов, которые создавали административные барьеры для предпринимателей-инвесторов. Кроме того, прокуроры в прошлом году привлекли к ответственности почти 35 тысяч чиновников, которые понесли дисциплинарное и административное наказание за нарушения требований законодательства, направленного на развитие бизнеса и привлечение инвестиций.
"Казалось бы, все чиновники должны быть заинтересованы в притоке инвестиций, сами создавать таким бизнесменам максимально комфортные условия. Но, к сожалению, не всегда это так", - констатировал Чайка. По его словам, прокуратура вынуждена ставить вопрос о наказании представителей власти.
Чайка также сообщил о том, что он дал прямое поручение прокурорам отслеживать доступность энергоресурсов, качественную коммунальную инфраструктуру, справедливое установление тарифов и не допускать завышения цен в этой важной для инвестиционной деятельности сфере.
По словам генпрокурора, весьма актуальными являются вопросы соблюдения прав бизнесменов при оказании им государственных и муниципальных услуг в электронной форме. "Понимая, насколько важна оперативная коммуникация между государством и бизнесом, мы повсеместно нацеливаем органы власти, контролирующие ведомства на внедрение современных информационных технологий", - сказал Чайка. По его словам, сейчас и в прокуратуре активно идет процесс цифровой трансформации. Так, в надзорном ведомстве идет модернизация Единого реестра проверок, интерактивного чата и прямого канала связи с предпринимателями, в стадии разработки находятся и другие проекты взаимодействия в электронной форме.
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