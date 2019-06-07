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Петербургский Международный
Экономический Форум
Власть
07.06.2019 12:59
Текст: Александр Степанов

Чайка: Инвестклимат зависит от сбалансированной правовой системы

Органы прокуратуры проводят активную работу по модернизации сбалансированной правовой системы для создания благоприятного инвестиционного климата в России, сообщил генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на XXIII Петербургском международном экономическом форуме.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на XXIII Петербургском международном экономическом форуме Фото: Александр Гальперин / РИА Новости Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на XXIII Петербургском международном экономическом форуме Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на XXIII Петербургском международном экономическом форуме Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Выступая в рамках сессии "Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов", Чайка подчеркнул, что в прокурорской среде прекрасно понимают, что развитие экономики, создание благоприятного инвестиционного климата напрямую зависят от понятной, сбалансированной правовой системы.

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Он отметил, что государство для повышения инвестиционной привлекательности создает все необходимые условия, предусматривает различные льготы. Прокуратура, в свою очередь, внимательно следит за тем, как эти условия соблюдаются, сообщает ТАСС. По словам генпрокурора, это касается вопросов строительства объектов инфраструктуры территорий опережающего социально-экономического развития, обеспечения прав инвесторов, которые работают в особых экономических зонах, в том числе при оказании им мер господдержки.

"Мы - активные участники так называемой регуляторной гильотины", - сказал Чайка.

Он рассказал, что прокуратура формирует свои предложения с учетом большой практики по оценке нормативных правовых актов в сфере экономики на соответствие их федеральному законодательству. В качестве примера Чайка рассказал, что в 2018 году по требованиям прокуроров было изменено и отменено почти 30 тысяч незаконных актов, которые создавали административные барьеры для предпринимателей-инвесторов. Кроме того, прокуроры в прошлом году привлекли к ответственности почти 35 тысяч чиновников, которые понесли дисциплинарное и административное наказание за нарушения требований законодательства, направленного на развитие бизнеса и привлечение инвестиций.

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"Казалось бы, все чиновники должны быть заинтересованы в притоке инвестиций, сами создавать таким бизнесменам максимально комфортные условия. Но, к сожалению, не всегда это так", - констатировал Чайка. По его словам, прокуратура вынуждена ставить вопрос о наказании представителей власти.

Чайка также сообщил о том, что он дал прямое поручение прокурорам отслеживать доступность энергоресурсов, качественную коммунальную инфраструктуру, справедливое установление тарифов и не допускать завышения цен в этой важной для инвестиционной деятельности сфере.

По словам генпрокурора, весьма актуальными являются вопросы соблюдения прав бизнесменов при оказании им государственных и муниципальных услуг в электронной форме. "Понимая, насколько важна оперативная коммуникация между государством и бизнесом, мы повсеместно нацеливаем органы власти, контролирующие ведомства на внедрение современных информационных технологий", - сказал Чайка. По его словам, сейчас и в прокуратуре активно идет процесс цифровой трансформации. Так, в надзорном ведомстве идет модернизация Единого реестра проверок, интерактивного чата и прямого канала связи с предпринимателями, в стадии разработки находятся и другие проекты взаимодействия в электронной форме.

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