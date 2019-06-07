Глава BASF осудил попытки США сорвать строительство "Северного потока - 2"

Глава участвующего проекте "Северный поток - 2" немецкого концерна BASF Мартин Брудермюллер в интервью Neue Zürcher Zeitung осудил попытки Вашингтона сорвать строительство российского газопровода.

По словам бизнесмена, Европа не должна мириться с тем, что США пытаются решить судьбу "Северного потока - 2". Он назвал Россию "важным геостратегическим партнером" и высказался за "возвращение РФ в международное сообщество".

Глава концерна считает, что благодаря российскому газопроводу на европейском рынке появится больше конкурентоспособных энергоресурсов. Он напомнил, что продвигаемый США сжиженный природный газ дороже российского сырья.

В январе компаниям BASF и Uniper, участвующим в строительстве газопровода "Северный поток-2", пришли письма от американского посла в Германии. В них глава американского диппредставительства Ричард Гренелл "советовал" бизнесменам воздержаться от сотрудничества с Россией. "Хотя США не комментируют конкретные действия по будущим санкциям, мы продолжаем обращать внимание, что фирмы, работающие в российском энергетическом экспортном трубопроводном секторе, вовлечены в деятельность, которая несет значительный санкционный риск", - говорилось в письме.

Официально BASF и Uniper не комментировали письмо, но источники в компаниях рассказали, что восприняли его как угрозу. В поиске ответа на вопрос, как реагировать, компании обратились в МИД ФРГ, где рекомендовали не отвечать на письмо посла.