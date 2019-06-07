Государственную проверку на ГОСТы прошли 1,8 тысячи товаров

Лаборатории Росстандарта подтвердили соответствие заявленным ГОСТам 1,8 тысячи товаров, в основном это продукты (1,3 тысячи) - мясная, молочная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия и так далее. Об этом "РГ" рассказали в Росстандарте.

Ведомство около двух лет назад запустило Национальную систему сертификации (НСС), участие в ней производителей добровольное, но фактически только знак НСС гарантирует потребителю, что он покупает товар, который сделан действительно по ГОСТу: его характеристики проверяют специалисты государственных лабораторий, при этом не реже раза в год они проводят внезапные повторные проверки, чтобы убедиться, что производитель "держит марку".

"Характерно, что если в первый год действия проекта в НСС подавали заявки крупные предприятия, то в 2019 году проявляют интерес малый и средний бизнес, - сообщили "РГ" в Росстандарте. - Проект стал узнаваемым, доверие к нему растет". Система запущена около двух лет назад, наибольший интерес к ней проявили производители Нижегородской и Оренбургской областей, Татарстана.

В ходе Петербургского международного экономического форума глава Росстандарта Алексей Абрамов заключил соглашения о развитии НСС с правительством Башкортостана, администрациями Кемеровской, Самарской и Саратовской областей. Одной из главных задач НСС является создание условий для снижения рисков потребления продукции, которая не соответствует национальным стандартам, отметил Абрамов.

Уже действуют аналогичные соглашения в Ульяновской, Нижегородской, Костромской и Томской областях, а также в Ингушетии.