Китай хочет купить первый сезон мультфильма "Возвращение в Простоквашино"

"Союзмультфильм" ведет переговоры с Китаем и странами Восточной Европы по продаже нового "Простоквашино". Об этом сообщила председатель правления учреждения Юлиана Слащева.

"Мы ведем переговоры с Китаем, со стороны стран Восточной Европы также видим большой интерес", - заявила она РИА Новости в кулуарах ПМЭФ. Слащева также добавила, что международные коллеги просят увеличить количество серий. Сейчас их 15, до середины 2020 года же планируется создать уже 30.

По словам собеседницы агентства, за границей интересуются проектом, понимают его юмор и готовы покупать мультфильм. В скором времени его представят на рынке во французском Анси. Речь идет о крупнейшем в Европе рынке анимационного контента MIFA.