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07.06.2019 13:32
Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Китайско-российские отношения вступили в новую эпоху

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин 5 июня в Москве подписали два важных совместных заявления, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное". В них говорится о том, что обе страны решили развивать отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху, чтобы объединить усилия для укрепления современной глобальной стратегической стабильности.
Китай и Россия - хорошие соседи и настоящие друзья. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Китай и Россия - хорошие соседи и настоящие друзья. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Китай и Россия - хорошие соседи и настоящие друзья. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

В этом году отмечается 70-летие китайско-российских дипотношений. И они, преодолев самые разные трудности, стали ярким примером развития отношений между соседними странами и междержавных отношений в современном мире, отличающихся "наивысшим уровнем взаимодоверия, взаимодействия, а также наибольшей стратегической ценностью". Руководители обеих стран неоднократно подчеркивали, что в настоящее время взаимодействие обеих стран находится на самом высоком уровне развития за всю историю.

На фоне того, что сегодняшний мир находится на пороге колоссальных перемен, которых не было целые сто лет, китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия вступили в новую эпоху, что свидетельствует об их небывало высоком уровне развития. Это окажет исключительное влияние, как на двустороннее сотрудничество, так и на мировую обстановку в целом.

В качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН, Китай и Россия придерживаются сходных позиций по важным глобальным вопросам. За последние шесть лет лидеры стран встречались более 20 раз на двусторонних и многосторонних полях, провели эффективные политические координацию и консультации по важным актуальным международным вопросам. Перед лицом угрозы постоянного подъема унилатерализма и гегемонии повышение уровня китайско-российского стратегического взаимодействия представляет собой справедливо взятую на себя ответственность за защиту многополярности мировой политики и глобальной стабильности. Китай и Россия будут совместно защищать авторитет ООН, и в дальнейшем усиливать контакты и взаимодействие на полях таких многосторонних механизмов, как ШОС, БРИКС, Большая двадцатка и др. для того, чтобы еще лучше защищать привала мультилатерализма и основные принципы международных отношений, создавать еще больше возможностей развития для заинтересованных стран путем ускорения сопряжения инициативы ОПОП и ЕАЭС.

Стратегическое позиционирование, формулируемое как "невозможность присоединения к блокам, ведения конфронтации и объединения против третьей стороны", определенное Китаем и Россией на основе высочайшего политического взаимодоверия, несомненно, послужит примером отношений держав для современного мира. История доказывает, что Китай и Россия - хорошие соседи и настоящие неразделимые партнеры. Вступив в новую эпоху, китайско-российские отношения, вышедшие на новый более высокий уровень развития, непременно принесут больше благ народам обеих стран, добавят стабильности и определенности быстро меняющемуся международному порядку.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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