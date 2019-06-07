Источником вдохновения при создании классических часов Vacheron Constantin всегда служили собственные архивы - благо у марки их наберется не на одно столетие.

Но в какой-то момент возникает необходимость создать что-то новое. Так появились коллекции Overseas, Fiftysix, а в этом году - инновационные часы Traditionnelle Twin Beat. Директор по стилю и наследию Vacheron Constantin Кристиан Сельмони объяснил нам, что все это очень соответствует духу марки.

Такой старинный часовой дом как Vacheron Constantin должен, конечно, заботиться о сохранении наследия, но и должен двигаться вперед. Как вы решаете эту задачу?

Кристиан Сельмони: Это важный вопрос. Мы должны помнить, что мы классическая марка, но мы живем сегодня, и нужно соблюдать баланс между традициями и современностью. Креативность и историческое наследие не должны мешать друг другу. И сейчас мы сделали, например, часы Twin Beat.

Это хороший пример такого баланса: корпус и циферблат модели традиционные, но техническая составляющая определенно современная. Эти механические часы с вечным календарем могут менять частоту колебаний: в режиме активного использования 5 Гц, в режиме ожидания 1,5 Гц - и в этом режиме часы способны работать больше двух месяцев. Это совершенно нетрадиционный способ увеличения запаса хода в традиционных часах.

А они могли бы все время работать на частоте 1,5 Гц?

Кристиан Сельмони: Нет, конечно: вы же не можете, например, все время спать. Когда вы спите, ваше сердце работает в спокойном режиме, но все же работает. А когда вы активны, или занимаетесь спортом, оно работает совсем по-другому. Так и эти часы.

Механизм переключает эти режимы сам или его нужно переключать?

Кристиан Сельмони: Для переключения существует специальная кнопка.

Кристиан Сельмони, директор по стилю и наследию Vacheron Constantin.

Для кого предназначены эти часы?

Кристиан Сельмони: В основном для тех, кто хочет приобрести вечный календарь. И даже когда вы, например, кладете эти часы в сейф, вечный календарь продолжает работать. Главной задачей для нас было сделать так, чтобы вечный календарь не останавливался. Потому что если человек не носит часы некоторое время, то переставлять показания календаря - большая проблема. А здесь, даже если не носить часы пару месяцев, при сохранении энергии календарь продолжает свою работу.

Сколько времени ушло на разработку механизма?

Кристиан Сельмони: Четыре года.

Будете ли вы делать другие часы на основе этой системы?

Кристиан Сельмони: Я думаю, она будет актуальна для астрономических усложнений.

Давайте теперь поговорим о более простых часах. Каждая из коллекций вашей марки решает какую-то определенную задачу. А для решения какой задачи в спортивной линии Overseas появился турбийон?

Кристиан Сельмони: Люди, которые носят спортивные элегантные модели и любят этот стиль, начинают все больше интересоваться усложнениями. Они хотят видеть их даже в стальных корпусах. Кроме того, не забывайте, что часы Overseas предлагаются на трех ремешках и могут подойти практически к любому стилю одежды. Поэтому я считаю, что простые часы в стиле casual все чаще будут оснащаться усложнениями.

Overseas Tourbillon, спортивная модель на стальном браслете, турбийон.

Как будут отличаться коллекции Overseas и Fiftysix, где уже тоже есть турбийон? Они многим кажутся похожими, но компания вряд ли выпускала бы две похожие линии часов.

Кристиан Сельмони: Fiftysix более классическая линия, эти часы не выглядят спортивными, они предназначены для более формальной одежды. Overseas - на стальных браслетах, а это признак спортивных часов.

Fiftysix Complete Calendar с циферблатом нового сине-зеленого цвета, называемого Blue Petroleum.

Как отреагировал рынок на запуск коллекции Fiftysix?

Кристиан Сельмони: Коллекция оказалась очень успешной, мы приобрели много новых клиентов, потому что характер этих часов более современный, чем, скажем, в линии Patrimony. Элегантные модели в корпусе из стали - это было новое в нашей марке.