Медиакорпорация Китая и "СПБТВ Медиа" договорились сотрудничать

Как сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное", в присутствии председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина 5 июня гендиректор Медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн и гендиректор телекомпании "СПБТВ Медиа" Кирилл Филиппов провели в Москве церемонию обмена соглашением "О получении лицензии и подготовке к вещанию каналов CGTN, CGTN-Русский и CCTV-4 в Российской Федерации".

Соглашение о сотрудничестве было подписано в присутствии лидеров обеих стран. Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая.

Стороны договорились об активном сотрудничестве по вопросам, связанным с трансляцией каналов в России.

В последние годы масштаб, глубина и уровень сотрудничества СМИ двух стран непрерывно повышались, креп мост дружбы между народами двух стран. Медиакорпорация Китая, являющаяся государственной телерадиокомпанией, наладила всестороннее сотрудничество с ведущими российскими СМИ. Стороны совместно производят и транслируют программы, обмениваются контентом и т.д.

После создания Медиакорпорации Китая, качество программ международного вещания продолжило улучшаться, произошло слияние традиционных и новых медиа, была усовершенствована система выхода на зарубежные рынки, голос Китая зазвучал громче. Подписание данного соглашения будет способствовать укреплению сотрудничества с российскими СМИ и играть позитивную роль в укреплении взаимопонимания и дружбы между народами.