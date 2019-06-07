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07.06.2019 19:07
Рубрика: Власть

Россельхознадзор будет контролировать обращение с животными в цирках

Текст: Евгений Гайва
Россельхознадзор получит дополнительные полномочия по контролю за соблюдением требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Такое решение принято по итогам совещания по вопросам осуществления федеральными органами исполнительной власти полномочий в области обращения с животными, которое провел вице-премьер Алексей Гордеев, сообщила его пресс-служба.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как было отмечено в ходе совещания, вопросы цивилизованного обращения с животными требуют четкого разграничения полномочий и функционала между федеральными и региональными структурами.

Для этого сейчас готовится проект изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации по вопросу осуществления федеральными органами исполнительной власти полномочий в области обращения с животными. В частности, предполагается наделить дополнительными полномочиями Минприроды России, Росприроднадзор и Россельхознадзор.
Минприроды, как ключевое ведомство, будет в целом отвечать за обращение с животными, кроме содержания и использования их в культурно-зрелищных целях.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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Россельхознадзор также будет вести лицензирование деятельности по содержанию и использованию животных в зоопарках, цирках, дельфинариях и других культурно-зрелищных заведениях.

Росприроднадзор, в свою очередь, получит полномочия по надзору в области обращения с животными, за исключением требований к содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях. Также будет установлен порядок организации деятельности общественных инспекторов в данной области.

В связи с возникновением дополнительных полномочий на совещании обсуждался вопрос увеличения предельной численности работников центрального аппарата Минприроды России и территориальных органов Росприроднадзора. Минфину поручено совместно с заинтересованными ведомствами подготовить предложения по оптимальной численности сотрудников этих ведомств для качественного выполнения новых задач.

Как отметил Алексей Гордеев, основной закон об обращении с животными прошел длительную процедуру межведомственного согласования и недавно принят Госдумой. Теперь важно завершить подготовку необходимой подзаконной нормативно-правовой базы. У правительства появилась новая зона ответственности перед обществом и государством - цивилизованное обращение с животными, по которому будет понятно, насколько гуманным становится само общество и отношение к животным, отметил вице-премьер.

Власть Работа власти Госуправление Правительство Минприроды Росприроднадзор Правительство Минприроды Правительство Минфин Правительство Минсельхоз Россельхознадзор
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