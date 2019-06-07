Минск: чем впечатляет частная коллекция олимпийских наград

Олимпийская коллекция авторитетного российского предпринимателя Владимира Потанина, сообщает сайт предстоящих континентальных игр, которая насчитывает почти четыре сотни экспонатов, будет доставлена в белорусскую столицу специально к II Европейским играм, которые стартуют ровно через две недели.

И пока вся Беларусь, затаив дыхание, будет держать "кулаки" и болеть за своих атлетов, очень к месту будет напомнить о кавалькаде минувших достижениях на международной арене. Большое частное собрание наград со всех уголков планеты, по мнению знатоков, - уникальное собрание артефактов всех олимпиад, начиная с первых игр современности, прошедших в 1896 году в Афинах, и заканчивая XXIII зимними Олимпийскими играми в Пхенчхане в прошлом году.

От богатства оригинальных наград, по свидетельству знатоков, с первых минут пестрит в глазах. В них светятся отблеском минувших побед золотые, серебряные, бронзовые и памятные медали. Особое место занимают в собрании факелы, дипломы призеров и участников, почетные знаки, кубки, статуэтки и горны состязаний разных лет. Эксперты уже успели даже обозначить и аукционную стоимость наградных медалей, некоторые из которых достигают нескольких сотен тысяч долларов.

Самые дорогие из них, конечно, именные. Например, к Играм в Альбервиле 1992 года было выпущено всего сто факелов. Их дизайн разработал Филипп Старк, который и сейчас считается культовой фигурой в мировом дизайне. Есть в собрании и четыре кубка чемпиона, самый солидный по возрасту из которых был выпущен к Олимпиаде в Париже 1924 года.

Коллекция Потанина было в этом году сделать доступной для массового ознакомления, и Минск стал отправной точкой выставочного проекта. Затем она отправится в международное турне и будет представлена на XXXII летних Олимпийских играх в Токио, XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, XXXIII летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году и на других крупных спортивных мероприятиях.

Кстати, организацией этого проекта занимается команда Российского международного олимпийского университета во главе с ректором академиком Львом Белоусовым. Эту коллекцию артефактов, пояснил он, организаторы рассматривают "как своего рода передвижную выставку истории олимпийского движения, примеров торжества духа спортивного благородства, духа честного соперничества и дружбы, синтеза образования, культуры, науки и спорта". Символично, что первая публичная выставка состоится именно в Беларуси, с которой вуз давно поддерживает партнерские отношения, подчеркнул академик.

Кстати, коллекция содержит и олимпийские объекты трех значимых для Союзного государства олимпиад последних десятилетий. Это XXII Олимпийские игры 1980 года, на которых в белорусской столице на стадионе "Динамо" был зажжен олимпийский огонь. Игры 1994 года в Лиллехаммере, на которых бывшие советские республики впервые участвовали как отдельные команды. И зимняя Олимпиада 2014 года в Сочи, к пятилетию которой приурочено открытие олимпийского выставочного проекта.

Олимпийская выставка, уточняют менеджеры проекта, приглашает гостей 21 июня в здании Минской городской ратуши, где и будет открыта до 14 июля. Остается только добавить, что уникальный вернисаж - некоммерческий проект, а его главная цель - "дать людям вдохновляющий заряд перед знаковым спортивным событием, поэтому вход для всех желающих будет бесплатным".