Норильск присоединился к всероссийской акции "Ноль воздействия на окружающую среду"

Еще вчера - один из самых загрязненных городов России, сегодня - уникальная площадка для реализации беспрецедентной экологической программы. Главная цель - сделать воздух над Норильском чище. Первый шаг - закрытие никелевого завода. Второй шаг - реконструкция действующих промышленных объектов. Так, на медном заводе, ближайшем к городу, изменили схему эвакуации отходящих газов.

За состоянием воздуха в Норильске следят передвижные эколаборатории. Малейшая загазованность - снижение объектов производства, вплоть до полной остановки. Кстати, возобновились работы по замене пульпопровода и очистки территории вблизи еще одного завода - Надеждинского металлургического. В советские времена об экологии мало думали. Из-за чего бесконечные протечки трубопровода с отходами руды привели к загрязнению почвы, а близлежащая река Далдыкан каждый год во время таяния снега приобретает красноватый оттенок, вызывая бурю эмоций в соцсетях.

Только за последние два года на замену трубопровода и уборку территории вокруг "Норникель" потратил более 2 млрд. рублей. В планах и строительство противофильтрационных ограждений, которые помогут предотвратить утечку и загрязнение территории в будущем. Еще более глобальный "Серный проект" - крупнейшее экологическое мероприятие, не имеющее аналогов в мире. "Проектом предусматривается строительство установок по утилизации серы на НМЗ, а также реконструкция мощностей по утилизации серы на медном заводе с получением элементарной серы", - пояснил заместитель директора - главный инженер ЗФ "Норникеля" Алексей Девочкин.

На это уйдет минимум 2,5 млрд. долларов. Это помимо того, что ежегодно "Норникель" на экологические проекты направляет еще около 30 млрд. рублей.