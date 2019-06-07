Пожарные ликвидировали возгорание на крупном рынке в Тбилиси

Почти 20 пожарных бригад и спасатели смогли локализовать пожар на крупном рынке Лило в Тбилиси. Очаг возгорания находился на территории так называемого "китайского рынка".

"Площадь пожара составила тысяча квадратных метров. Сгорели магазины и находящийся в них товар, в основном одежда. Сейчас идет проливка конструкций", - рассказали РИА Новости в Службе по управлению чрезвычайными ситуациями.

В ведомстве пока не могут назвать приблизительный ущерб от огня. Известно, что пострадавших в результате пожара нет. Некоторым торговцам удалось спасти свой товар. МВД выясняет причины возгорания.