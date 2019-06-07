Пожар на "Серпе и молоте" в Москве потушен

Возгорание в промзоне столичного завода "Серп и молот" ликвидировано.

Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Горели бытовки и ангар на территории завода, который фактически не работает в течение нескольких последних лет.

С пожаром удалось справиться за полчаса. Информации о пострадавших не поступало.

Горит что-то . Рядом со ст. Серп и молот pic.twitter.com/TA8Ut6llP2 — Светлана (@Svetlana9791) June 7, 2019