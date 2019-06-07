Пожар на "Серпе и молоте" в Москве потушен

Возгорание в промзоне столичного завода "Серп и молот" ликвидировано.
Как сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС, общая площадь возгорания составила 600 квадратных метров. Горели бытовки и ангар на территории завода, который фактически не работает в течение нескольких последних лет.
С пожаром удалось справиться за полчаса. Информации о пострадавших не поступало.
Горит что-то . Рядом со ст. Серп и молот pic.twitter.com/TA8Ut6llP2— Светлана (@Svetlana9791) June 7, 2019
просто прекрасно, когда выходишь в курилку, а за окном столб темного дыма— пивной детектив ; (@usenyanx) June 7, 2019
говорят, горит «серп и молот» pic.twitter.com/KZskAq1foc