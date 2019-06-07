В Москве полицейский застрелил подозреваемого во время погони

На севере Москвы полицейский застрелил мужчину, который сбежал из отделения и пытался отобрать табельное оружие.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе ГУ МВД столицы, мужчину за рулем Volkswagen задержали около 3 часов ночи в Соболевском проезде. Полицейские остановили его за грубые нарушения ПДД. Водитель, судя по всему, был пьян. Документов у нарушителя не оказалось, и его доставили в отделение.

Там он сообщил, что его разыскивают правоохранительные органы Узбекистана. После этого мужчина выпрыгнул из окна первого этажа, полицейские пустились в погоню. Когда беглеца догнали, тот оказал сопротивление и попытался выхватить табельное оружие у полицейского. Сотрудник МВД ранил злоумышленника, мужчина скончался.

По этому факту проводится проверка, устанавливается личность погибшего.